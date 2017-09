El Port de València renta la cara a un dels 'luxes' de la Copa Amèrica, un pont sense ús que va costar 25 milions

L'Autoritat Portuària de València (APV) ha sotmès el pont giratori del port, un dels luxes heretats de l'època dels grans projectes, a un procés de manteniment i embelliment.

En concret, s'han retirat les tanques metàl·liques del circuit urbà de Fórmula 1 que recorrien el seu traçat en tots dos costats i s'han pintat els blocs de formigó que separen la zona per als vianants, tot recuperant d'aquesta forma la seua estètica originària, amb una inversió de 15.000 euros sufragats per l'entitat.

Malgrat la seua singularitat i el seu elevat cost, aquesta infraestructura manca d'ús la major part de l'any, ja que estan els seus dos braços oberts per a facilitar l'accés d'embarcacions. En els últims temps, només s'ha utilitzat per a donar accés als assistents a un esdeveniment musical i per a alguna patinada o carrera popular.

El pont abans de la restauració.

Sens dubte, tot un luxe tenint en compte que el seu cost va ascendir a uns 25 milions d'euros. D'ells, 11 van correspondre al trasllat i instal·lació.

El pont, inicialment llevadís, es va construir amb motiu de la Copa Amèrica per a facilitar la connexió dels espais de la dàrsena i al mateix temps facilitar l'entrada i eixida d'embarcacions quan fóra necessari.

Posteriorment, es va adaptar al circuit urbà de la Fórmula 1, per la qual cosa va passar a ser giratori. Durant les proves, es mantenia tancat i se segellava la junta central dels braços. Una vegada van deixar de celebrar-se, fa cinc anys, la infraestructura va quedar pràcticament sense ús.