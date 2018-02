La convocatòria dels polèmics premis taurins es basa en una normativa de senyes d’identitat derogada

Els premis taurins que ha atorgat l’Agència de Resposta a les Emergències es basen en normes derogades. La resolució del departament que dirigeix el socialista José María Ángel es basa en una ordre de l’extinta Conselleria de Governació, que dirigia l’actual diputat del PP Luis Santamaría, que es basa, al seu torn, en el reglament orgànic (ROF) del mateix departament, aprovat quan era conseller Serafín Castellano, que va deixar de ser vigent al setembre del 2015 en reorganitzar-se els nous departaments.

Amb l’arribada del Govern del Pacte del Botànic, es van reordenar els escalons del Govern i els departaments. Justícia i Governació es van repartir entre el departament que dirigeix Gabriela Bravo –Justícia i Administració Pública– i Presidència de la Generalitat. Aquestes competències es van organitzar més endavant en l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, que s’encarrega, entre altres assumptes, dels festejos taurins. L’ordre que va crear els premis es basa en un ROF de Governació que ja no és vigent. Tampoc ho és la llei posterior de senyes d’identitat, aprovada en solitari pel PP al març del 2015 i que, entre altres qüestions, declarava Bé d’Interés Cultural els bous al carrer.

Aquesta esperpèntica norma va ser derogada nou mesos després, al gener del 2016, amb els vots de PSPV, Compromís, Podem i una part de Ciutadans, perquè consideraven que cap govern hauria de tenir les facultats de dir què fa a un més o menys valencià. “No és faena del legislador ni del poder executiu definir la personalitat valenciana, ja que una societat democràtica i avançada com la valenciana s’expressa culturalment amb una gran diversitat” deia la resolució.

Pel que fa a la composició del jurat, l’ordre dicta que per la part institucional serà: un titular de la conselleria competent en matèria de senyes d’identitat, el titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de senyes d’identitat, un titular de la direcció general competent en matèria de senyes d’identitat, que, al seu torn, assumirà la Secretaria i un titular de la direcció general competent en matèria d’espectacles. Queda en l’aire saber quina conselleria ha de fer-se càrrec d’una competència que ja no existeix. La resta del jurat queda en mans de les associacions de festejos taurins, penyes i ramaderies. Un sector de pressió bastant evident en l’entorn del dirigent autonòmic.

El jurat creat per l’agència que dirigeix el socialista José María Ángel, no obstant això, ha estat integrat per representants de ramaderies, de matadors, banderillers i empresaris taurins, i també Antonio Bravo, sotsdirector general de Patrimoni en representació de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i Roger Llanes, director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Els guardons han causat malestar en els socis de Govern, que es queixen que no se’ls haja consultat una acció tan polèmica. Compromís ha manifestat, en paraules de la diputada Mireia Mollà, que no responen a la filosofia del Pacte del Botànic. Els premiats han estat el periodista especialitzat José Luis Benlloch Rausell, l’Entrada de Bous i Cavalls de Sogorb i el ramader Vicente Peris Maximino. L’acte de lliurament tindrà lloc el pròxim 6 de març en l’Ateneu Mercantil.