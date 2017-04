Guerra entre la protectora Modeprán i l’Ajuntament ecologista de Ribó

A l’equip de govern de Joan Ribó se li ha generat un incendi que amb el pas dels dies va avivant-se, potser en un dels àmbits en què semblava més impensable.

I és que no deixa de ser cridaner que siga una protectora d’animals com Modeprán la que estiga enfrontant-se obertament a l’Ajuntament de València, que des de l’arribada del tripartit ha pres mesures de caràcter ecologista ben marcat, com la creació de la Regidoria de Benestar Animal, l’eliminació del bou embolat en les festes de les pedanies o l’eliminació d’animals en els circs i en la cavalcada de Reis.

Aquesta protectora gestiona el servei d’atenció, adopció i arreplega de gossos i gats abandonats en el centre municipal de Benimàmet des del setembre del 2011, en virtut d’un conveni signat amb l’anterior equip de govern del PP.

No obstant això, la concessió del servei va acabar el mes de setembre passat i la regidora de Benestar Animal, Glòria Tello (Compromís), ja va anunciar llavors que no es prorrogaria.

Encara que les relacions entre la Regidoria i Modeprán sempre han estat tenses, la publicació del plec de condicions del concurs per a la gestió d’aquest servei ha estat la gota que ha fet vessar el got.

De fet, fonts de Modeprán han informat que han presentat un recurs judicial per a impugnar el plec: “L’article 4/94 de la Llei de protecció animal de la Generalitat estableix que les protectores tindran preferència a l’hora de gestionar aquests serveis, no obstant això les condicions del plec fan inviable que puguen presentar-s’hi”.

En aquest sentit, el document exigeix que les entitats que es presenten al concurs han d’acreditar un volum de negoci de 106.000 euros com a mínim i una fiança immobilitzada de 35.000 euros, “una cosa impossible de complir per a qualsevol protectora”.

Sobre això, l’edil Glòria Tello ha explicat que la llei estatal de contractes públics “impedeix fer convenis sobre serveis perquè s’han de contractar per concurs; a més, aquesta llei és la que estableix aquests mínims econòmics en funció del volum de negoci i també prohibeix expressament prioritzar entitats”.

Tanmateix, Modeprán entén que el servei es privatitzarà, ja que les condicions que sol·licita l’Ajuntament tan sols estan a l’abast de les empreses que gestionen gosseres en altres localitats, per la qual cosa tenen por que se sacrifiquen animals sense justificació.

En aquest sentit, el plec exigeix que l’entitat adjudicatària aporte quatre vehicles (dos més que fins ara), set operaris i tres veterinaris de suport.

Sobre això, Tello ha explicat que tot estarà supervisat per un veterinari municipal: “Tindrà l’última paraula en totes les decisions i tot es farà sota la seua supervisió; el plec estableix molt clarament que hi haurà zero sacrificis, la qual cosa significa que només els animals que estiguen en condicions irreversibles per circumstàncies, com ara un atropellament, seran sacrificats per a evitar-los patiment”.

Tello ha garantit que tampoc se sacrificaran els que patisquen malalties, però que puguen viure en bones condicions amb les cures adequades.

Modeprán no és l’única protectora que ha criticat el plec d’aquest concurs perquè entén que exclou les protectores. També la Plataforma Carles Pinazo, entitat de què formen part una trentena de protectores d’animals, han exigit que es modifique perquè les entitats animalistes puguen optar a la gestió del centre d’adopció d’animals de l’Ajuntament de València.

No obstant això, Benestar Animal continua amb el seu full de ruta. El 2 de maig conclou el termini perquè s’hi presenten les entitats interessades i espera que el concurs s’adjudique a l’estiu, com a molt tard al setembre.