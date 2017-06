El problema de l'abandó d'envasos, en imatges a l'Ajuntament de València

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha inaugurat aquest dimecres en el Saló de Cristall de l'Ajuntament l'exposició 'La més neta del Mediterrani', organitzada per Amics de la Terra, Gecen, Greenpeace, Surfrider i Retorna, entre altres entitats.



La mostra forma part d'una campanya de sensibilització ciutadana que es pot visitar els dies 28, 29 i 30 de juny en horari de matí (de 9.00 a 15.00 hores).



Més de 2.500 xiquets i xiquetes de 27 escoles i instituts han aportat les seues idees i coneixements per a construir entre tots un país molt més sa i sostenible.



Les aportacions dels més xicotets s'han sumat a les dels càrrecs públics de les diputacions i del Consell, així com d'ajuntaments de municipis visitats, un total de 15.



Tots ells han mostrat el seu convenciment que és possible "construir entre tots un país molt més sa i sostenible".



L'exposició itinerant dóna a conèixer el problema de l'abandó de residus en el nostre territori i, a més, proposa solucions per a acabar amb aquest problema i aconseguir arribar a ser la regió més neta del Mediterrani.



Entre aquestes solucions cal destacar la devolució de llandes i botelles a les botigues, la prohibició de l'ús de bosses de plàstic d'un sol ús, el foment dels envasos reutilitzables i la promoció de la venda a l'engrós.



La mostra de les organitzacions Amics de la Terra, Greenpeace, Gecen i Retorna s'ha exposat en 15 ciutats i pobles de la Comunitat Valenciana durant els mesos de maig i juny, i acaba en l'Ajuntament de València.