La reforma de la Sindicatura de Comptes, ajornada 'sine die'

La reforma de la Sindicatura de Comptes en la qual les Corts porta treballant 17 mesos s'ajorna sense data en el calendari. Podem ha retirat aquest dimecres la votació de la proposta que va impulsar al febrer de l'any passat per a continuar negociant i arribar a acords amb la resta de formacions.

El dictamen de la comissió havia d'arribar aquest dimecres a la Cambra amb una esmena viva de Podem, que no es va aconseguir pactar prèviament, que permetia reprovar al síndic sense haver finalitzat el seu mandat. La seua aportació demanava que els fiscalitzadors havien de sotmetre's "a ser ratificats als tres anys del seu nomenament mitjançant una votació majoritària de les tres cinquenes parts dels membres de les Corts". Aquesta era una de les discrepàncies entre els grups del Consell (PSPV i Compromís) i que es tractarà de solucionar en retornar la llei a la comissió.

El portaveu de la formació morada, Antonio Montiel, ha explicat que "els quatre grups més interessats en la reforma de la Sindicatura de Comptes han acordat ampliar el termini per a seguir negociant transaccions". L'ajornament s'ha demanat, segons ha dit, per a incorporar l'acord del passat 21 de juny de tots els tribunals de comptes de l'Estat amb propostes a les comunitats per a agilitar la rendició de comptes de les entitats locals, augmentant les accions coercitives.

Més clara ha sigut la portaveu del PP, Isabel Bonig, que ha assenyalat que és "perquè no arriben a la majoria malgrat els quatre ex de Ciutadans, si d'ací a setembre algun més abandona". Perquè la reforma tire endavant requereix d'una majoria de tres cinquenes parts: 60 diputats als quals, sense el suport de Ciutadans, no arriben. Malgrat que l'escissió de la formació taronja vote a favor de la reforma, es queden en 59 vots favorables.

Des de Compromís, el diputat Jordi Juan ha defensat que en una llei "importantíssima" com aquesta allò fonamental és "la qualitat i no les presses" i ha remarcat que la pròpia Sindicatura ha realitzat noves aportacions que cal asseure's a valorar "amb tranquil·litat" perquè, a més, "no hi ha necessitat imperiosa que entre avui en l'ordenament".

Per a Tony Woodward (Cs), aquest és "un tema suficientment important com per a debatre'l amb responsabilitat i més temps" i ha proposat la creació d'una taula de treball amb tots els grups per a aconseguir el consens.



Així mateix, Compromís també ha sol·licitat l'ajornament de la llei de comarcalització, que dibuixa un nou mapa a la Comunitat Valenciana, també per a cercar "els màxims suports possibles".