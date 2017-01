Gürtel, Taula, Fitur... l’any que va fer seure la corrupció al banc dels acusats

Arranca l’any que promet fer seure al banc dels acusats el gros de la corrupció. A partir del 16 de gener, amb la represa del judici de la trama Gürtel, començarà una desfilada –més ben dit, un viacrucis– de cares d’exdirigents públics pels tribunals. Lamentablement (i lamentat pels representants de la societat valenciana), els casos que impliquen dirigents valencians prometen copar pàgines de cròniques judicials i nodrir els mitjans de titulars sota l’epígraf de “corrupció”.

Es tracta d’una bateria de causes en instrucció, judicis en desenvolupament i sentències pendents que se sabran durant aquest any, entre els quals destacaran:

El judici del cas Gürtel se celebra des de l’octubre en l’Audiència Nacional i es reprendrà el 16 de gener. La trama, per la seua complexitat, està fraccionada en unes quantes peces. En total hi ha 37 persones imputades i més de 300 testimonis per delictes d’associació il·lícita, suborn, malversació, tràfic d’influències, blanqueig de diners o prevaricació. Entre els partícips a títol lucratiu –persones o organitzacions que en trauen profit– hi ha l’exministra de Sanitat, Ana Mato i el mateix Partit Popular. Després del primer interrogatori, el de l’extresorer del PP, Luis Bárcenas (per a qui es demanen 42 anys de presó), el jutge interrogarà l’exdiputat Jesús Merino, l’exsenador Jesús Sepúlveda o l’exconseller de la Comunitat de Madrid Alberto López Viejo, mà dreta d’Esperanza Aguirre. Tres de les sis peces d’aquesta trama afecten dirigents valencians, al marge del cas ja conegut dels ‘vestits de Camps’: el frau en contractes de l’antiga Canal 9 per a la visita del Papa Benet XVI a València el 2006, el finançament il·legal del PP i els contractes d’Orange Market amb les conselleries de la Generalitat. Aquests judicis arrancaran al març i entre els 20 acusats hi ha exalts càrrecs del PP de València com Ricardo Costa i Vicente Rambla.

El judici per Fitur: és una de les peces separades del cas Gürtel, la sentència del qual se sabrà enguany. Aquesta peça investiga els contractes en la fira de turisme Fitur entre els anys 2005 i 2009 i la seua relació amb Orange Market. A l’abril va concloure el judici a 13 acusats, entre ells la cúpula de les empreses de Francisco Correa, amb Álvaro Pérez, El Bigotes, com a capitost a València. La suma de penes ascendeix a 103 anys de presó. A Milagrosa Martínez se li demanen 11 anys de presó, mentre que Angélica Such afronta una possible inhabilitació de 9 anys. Són les conselleres de Turisme que van contractar Orange Market per als pavellons valencians en Fitur.

Al llarg de l’any, els tribunals han de decidir si condemnen Iñaki Urdangarín, pel cas Noós. Per al marit de la infanta se sol·liciten penes de 19 anys i mig de presó per la pretesa apropiació de 6,2 milions d’euros en l’organització de congressos sobre turisme i esport a les Balears i a la Comunitat Valenciana, sota la presidència dels executius de Jaume Matas i Francisco Camps, respectivament. Hi estan processats uns quants exalts càrrecs valencians i l’exvicealcalde de València Alfonso Grau. La jutgessa es dedica en exclusiva a aquest cas i, segons les previsions, la sentència se sabrà al març.

També al gener arrancarà el judici als directius de la CAM (Caixa d’Estalvis del Mediterrani). Aquesta causa es desplegarà en l’Audiència Nacional contra l’expresident i exdirectors de la ja inexistent caixa d’estalvis. Modesto Crespo, Roberto López Abad i María Dolores Amorós, i cinc membres més de la seua cúpula són els imputats principals per la fallida de la institució. Se’ls acusa de falsedat comptable i estafa, i per això la Fiscalia sol·licita 7 anys i mig de presó, excepte per a l’exdirector, a qui se li reclamen 9 anys.

Continuen també les investigacions del cas Taula, arrancat del cas Imelsa. Les sis peces en què es divideix aquest cas investiguen irregularitats en empreses públiques valencianes com Imelsa i Ciegsa, societats privades com Engloba i el pretés blanqueig de capitals i finançament il·legal del PP de València.

El cas Palau, que assenyala l’exintendent del Palau de les Arts de València com a autora de pretesos delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental. L’Advocacia de la Generalitat reclama set anys i un dia de presó, i una multa de 6.000 euros, per a Helga Schmidt per aquests delictes.

El judici a l’expresident valencià José Luis Olivas.El també expresident de Bancaixa està imputat per la fallida de Bankia i del Banc de València, un préstec de més 500 milions a uns promotors que van desviar una part dels diners a Andorra i a Suïssa i l’ampliació de capital del València Club de Futbol. Aquesta causa va començar a jutjar-se a l’octubre.

Així mateix, queden pendents altres judicis com el de Valmor, que investiga irregularitats en l’organització dels grans premis d’Europa de Fórmula 1 a València i pel qual estan imputats, entre altres, l’expresident Francisco Camps i l’exconsellera Lola Johnson; el cas Emarsa,la investigació del qual es va tancar al juny i investiga el saqueig de la depuradora de Pinedo, amb 25 acusats;el cas Brugal, que investiga l’exalcaldessa d’Alacant Sonia Castedo i l’empresari Enrique Ortiz pel pretés tripijoc del pla urbanístic de la ciutat, i la branca valenciana de la trama Púnica, una xarxa de corrupció municipal que afecta Madrid, Múrcia, Lleó i València.