Desconcert a Alacant, el PSOE es retira de la causa del falsejament del PGOU

Totes les parts havien registrat els seus escrits d'acusació dins del termini i en la forma escaient: Esquerra Unida (EU), l'Ajuntament d'Alacant i la Fiscalia Anticorrupció. Totes menys el PSOE, personada en la causa des del principi pel presumpte falsejament del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de la ciutat –peça separada del cas Brugal- i que es va despenjar aquest dijous, quan acabava el termini, mitjançant un escrit al jutjat en el qual el lletrat de l'agrupació socialista esgrimia que ja “no és necessària” la presència del PSOE en entendre que l'acusació pública que exerceix tant el fiscal Felipe Briones com la defensa del consistori “garanteix” el procés.

“Nosaltres entenem que donat aquest moment processal en què ja existeix una acusació per part del fiscal i tenim una acusació per part de l'administració, creiem que ha arribat el moment de deixar acabar aquest procés”, explicava aquest divendres el portaveu socialista Lalo Díez. Així mateix, el polític alacantí ha deixat caure que un altre motiu que amaga aquest moviment és l'econòmic: El PSOE “s'ha gastat en tots els procediments judicials el que tenia i el que no tenia, no se'ns pot posar en dubte perquè hem estat personats en tots els processos”.

Ràpidament, l'única formació política present en l'acusació, EU, ha qualificat la decisió dels que van ser els seus socis en el govern local de vergonyosa. "És una vergonya que el PSOE s'haja retirat com a acusació en la peça de Brugal del presumpte falsejament del Pla General”, ha etzibat el portaveu Miguel Ángel Pavón que ha recordat que EU “va ser la primera formació política a personar-se i sempre sospitem que el PSOE ho va fer simplement per a conèixer de primera mà l'evolució del procediment judicial, per si poguera esguitar-lo”.

En aquest sentit, Pavón ha insistit que l'acusació del PSOE “mai no va tenir un paper actiu en la causa”. El portaveu municipal de Guanyar ha volgut “recordar” que l'Ajuntament d'Alacant “està personat únicament i exclusivament per la voluntat política de Guanyar quan estàvem integrats en l'anterior equip de govern plural”. Pavón també ha fet al·lusió al moment judicial delicat de l'alcalde socialista Gabriel Echávarri, processat per presumpte fraccionament de contractes en el cas Comerç i investigat en relació a l'acomiadament de la cunyada del portaveu del PP en l'Ajuntament. En al·lusió al primer edil ha asseverat que “ara utilitza aqueixa personació per a no acusar a dos exalcaldes d'Alacant –els populars Alperi i Castedo-, no sabem si en una mostra de solidaritat entre alcaldes investigats i processats, ni al presumpte corruptor de Brugal, Enrique Ortiz, que no podem oblidar que és contractista de l'Ajuntament”.

En línies similars s'ha expressat el portaveu del grup municipal de Compromís, Natxo Bellido, en Twitter que considera que al PSOE d'Alacant “és difícil entendre'l”. “Anys personat en Brugal i ara en la recta final decideix apartar-se del procés”, ha afirmat en la xarxa social on ha qualificat que es tracta d'“una contradicció més en la línia coherent de contradiccions en què està sumit últimament”. Com Pavón, Bellido també s'ha preguntat si la decisió del PSOE de retirar l'acusació “no tindrà reas a veure” amb “l'agenda judicial de l'alcalde” Echávarri.

Absolució

Per la seua banda, part dels acusats en aquesta trama urbanística ja han avançat que demanaran l'absolució. Es tracta de l'exalcaldessa Sonia Castedo i de l'empresari Enrique Ortiz, les defenses del qual entenen una vegada estudiats els diferents escrits d'acusació que no hi ha delicte.