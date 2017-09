Taxis enfront de vehicles amb conductor: una guerra que podria dinamitar el sector amb 2.000 noves llicències

“Si tiraren avant totes aquestes llicències VTC que hi ha sol·licitades a la Comunitat Valenciana, suposaria la ruïna per al sector del taxi”.

Així de rotund s’ha pronunciat Fernando del Molino, president de la Federació Sindical del Taxi de València i de la Confederació d’Autònoms del Taxi de la Comunitat Valenciana, sobre la situació de psicosi que viu el sector davant l’allau de les llicències VTC (vehicles de transport amb conductor) que diferents empreses estan tractant d’adquirir i que gestionen plataformes digitals com Uber i Cabify.

Actualment, hi ha una ràtio legal segons la qual tan sols es pot autoritzar un permís de VTC per cada 30 taxis. A la Comunitat Valenciana, aquest límit es compleix, fins i tot se sobrepassa ja amb escreix, ja que hi ha un total de 4.700 taxis i 232 autoritzacions de VTC.

No obstant això, segons dades de la Conselleria de Vertebració, actualment tenen 2.182 sol·licituds de llicència denegades, de les quals 1.006 estan judicialitzades i esperant sentència.

La firma que més sol·licituds ha fet, amb un total de 300, és Ares Capital, companyia que, segons diferents fonts, té també milers de llicències demanades a Madrid i Barcelona (unes 3.000 en total aproximadament).

Així, si són favorables els recursos judicials als sol·licitants dels permisos, el sector es trencaria a trossos. Un fet que no és descartable, ja que ja hi ha hagut sentències en aqueix sentit, recorregudes en contra pel sector a tot Espanya i que a hores d’ara esperen d’una sentència del Suprem que podria arribar al final d’any.

Segons ha explicat Del Molino, el conflicte legal ve de l’any 2009, quan el Ministeri de Foment, competent en la matèria, va modificar la normativa i va deixar un buit que van aprofitar unes quantes empreses per a sol·licitar centenars de llicències a canvi d’una taxa entre 35 i 40 euros.

Una vegada obtinguda, es poden revendre a plataformes com Cabify per uns 30.000 euros, molt menys del que costa aconseguir una llicència de taxi, la qual cosa també suposa una competència i una minva per als taxistes, que poden veure reduït sensiblement el valor dels seus permisos.

El representant dels taxistes ha comentat que totes les llicències VTC que estan judicialitzades entre els anys 2009 i 2013 tenen possibilitats d’eixir i que entre els anys 2013 i 2015 hi ha més dubtes per les modificacions jurídiques que s’han anat fent: “Les que s’hagen sol·licitat a partir del 2015 sí que estem segurs que no s’atorgaran, perquè ara la llei és clara i impedeix que hi haja més d’una llicència de VTC per cada 30 taxis”.

Per aquest motiu, Del Molino ha recordat que s’han mobilitzat a tot Espanya per demanar a Foment que busque una fórmula perquè s’aplique la llei de manera retroactiva, ja que, si tiren avant tots els permisos VTC, “la ràtio quedarà destrossada i això perjudicarà tant els taxis com els VTC legals i vigents actualment”.

Sobre això, des de la Conselleria que dirigeix María José Salvador han assegurat que la Generalitat aplica estrictament la normativa estatal perquè no se supere la ràtio màxima establida, no obstant això, han criticat que “la confusa regulació legal en aquest sentit ha generat una allau de recursos judicials a tot Espanya” per la qual cosa han demanat al Ministeri una regulació clara.

Tensió als carrers entre taxistes i xòfers

Però el conflicte no sols està als tribunals i als despatxos de l’Administració. També es veu cada dia al carrer. Els vehicles VTC no tenen consideració de servei públic com els taxis i, per tant, només poden fer un servei d’arreplega del client en un punt concret, amb contractació prèvia, i trasllat a un altre amb xòfer.

Tanmateix, no poden fer-se parar pel client al carrer i encara menys posar-se a les parades dels taxis, una cosa que molts incompleixen, amb competència deslleial consegüent als taxistes: “Ells fan el que siga per a captar i rendibilitzar la seua activitat i els taxistes moltes vegades cridem la policia, encara que, normalment, quan hi arriba, ja han carregat i se n’han anat; algun dia hi haurà una desgràcia, perquè la tensió que hi ha és enorme”, adverteix Del Molino.

Actualment, Foment tramita un nou decret per a regular el sector, però, segons el portaveu, “encara que hi pot ajudar una mica, continua sent insuficient”. Entre altres novetats, el document estableix un registre electrònic per a evitar que els VTC operen fora de les seues autonomies i una limitació de dos anys per a revendre les llicències.