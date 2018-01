El teatre esdevé promotor de la unió entre el poble de Buñol i el Centre de Menors

El passat desembre, un grup de joves del Centre de Recepció de Menors (CRM) de Buñol van protagonitzar l’estrena de l’obra de teatre La clase encendida. Una peça que portaven assajant amb il·lusió i esforç des de feia mesos. Entrades exhaurides i teatre ple de gom a gom, acompanyat d’un públic entregat i uns actors inmillorables feren de la representació un èxit rotund, sense pal·liatius.

Tan gran va ser l’èxit del teatre, que l’IES La Hoya de Buñol va organitzar una jornada per conéixer als artistes, mostrar-los les instal·lacions de l’institut i intercanviar amb ells experiències i aprenentatges. Així, durant un matí els alumnes del CRM de Buñol van gaudir d’un magnífic concert interpretat pels alumnes de 1r i 4rt de l’ESO, així com també van aprendre a fer sabó amb oli, mel, sosa i pròpolis, de la mà dels alumnes i l’equip docent d’un dels cicles formatius.

Aquest acte, conduït per la música, un llenguatge universal, ha sigut el primer encontre entre joves que tenen la mateixa edat, que comparteixen inquietuds, espais i que tenen un mateix anhel, guanyar el futur. Eixe dia de segur que quedarà al recòrd de tots els assistents per la bellesa i complicitat que es va viure, doncs l’emoció és el far que ens ajuda a recordar, a aprendre i a retindre coneixements.

Verónica i Berta són dues joves que formen part de l’assemblea d’estudiants de l’IES i que el passat 21 de desembre van participar en el concert i encontre amb els joves del CRM de la localitat. Ambdues coincideixen afirmant que ha sigut una experiència inoblidable i que els fa llàstima que algunes persones es perden moments tan preciosos pels seus prejudicis. A més, des de l’assemblea d’estudiants ja pensen en quin serà el proper encontre per tal que estes experiències no situen només puntuals, sinó que formen part de la rutina dels centres .

"Construir ponts entre les persones"

Per la seua part, el director de l’IES La Hoya de Buñol, Gabriel Corachán, considera estes activitats de trobada un “un impuls per encetar una dinàmica d'intercanvi d'experiències per enriquir la visió del nostre alumnat, alhora que oferim noves oportunitats als menors”. “En la mesura en que aconseguim construir ponts entre les persones, que ens coneguem uns als altres i aprenem a mirar-nos com a iguals, estarem millorant de manera col·lectiva”, continua.

Per a Corachán “l'obra de teatre interpretada pels joves del CRM va ser impactant i ens va obrir una finestra d'oportunitat”. “Vam sentir que el nostre alumnat té la necessitat d'interaccionar amb un grup de menors d’una experiència vital molt intensa i que en massa ocasions ha patit un rebuig social inacceptable”. “La diversitat és riquesa i viure-la de prop és el millor antídot contra la intolerància”, apunta. I cel·lebra: “Ja comencen a sorgir idees des de l'alumnat de l'IES, així com del professorat i fins i tot de les famílies per a seguir en estes dinàmiques”.

Clara és una jove del poble que el mes de desembre va realitzar a les xarxes socials una crida a la ciutadania de Buñol per organitzar-se i col·laborar amb uns menors que per circumstàncies vitals iniciaren un camí cap a una vida digna lluny de les seues famílies, dels seus amics i del país on van néixer i que ara es troben en un centre al que tampoc no poden arrelar-se en excés, puix és d’estada temporal.

La proposta de Clara sembla que ha arrelat entre els habitants de Buñol, que poc a poc s’estan organitzant. Sense anar més lluny, ella mateixa ha acollit a sa casa durant un temps a un dels joves que va passar pel centre i que en complir la majoria d’edat va quedar al carrer, passant les fredes nits d’hivern en un parc, fins que ella el va acollir temporalment.

El poble de Buñol és un exemple de lluita i de solidaritat. S’està organitzant per treballar amb els menors i intercanviar coneixements, experiències i sabers. Tot aquest compromís a canvi del creixement personal i de la satisfacció que suposa l’experiència de compartir i donar el millor d’un mateix, de treballar per construir cada dia un món més just i igualitàri, aquell on volem viure.