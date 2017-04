'El tinent anglés', la gran novel·la valenciana sobre la guerra de Successió?

Després de dos novel·les històriques sobre l’edat mitjana, com Les tribulacions d’un espia vell (Destino, 2006) i Escacs de mort (Bromera, 2010), el sociòleg i escriptor Eduard Mira salta al trànsit dels segles XVII i XVIII per tal de relatar la guerra de Successió valenciana des d’una perspectiva europea i cosmopolita.

Ho fa a través de la figura d’Antoni Cruanyes, un nebot del conegut general austriacista Joan Baptista Basset, que marxarà des de la seua Dénia natal a València, Londres, Orà, Viena, Barcelona i Almansa, en un periple com a espia que el farà ser testimoni i actor de trobades galants, revoltes, batalles, intrigues de palau i aventures sense fi. Un personatge que, a pesar de la seua amoralitat, acaba esdevenint tan entranyable com inoblidable.

La novel·la, titulada El tinent anglés i publicada per Llibres de la Drassana, combina sense pausa, segons un comunicat de l´editorial, l’evocació històrica i l’humor, els viatges i el sexe, les anècdotes i fins i tot les reflexions sobre el misteri de la vida, dins d’un conjunt amerat de passió i diversió. Eduard Mira, membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, aconseguix amb la plasmació de la vida d’Antoni Cruanyes alçar un fresc monumental i viu, la gran novel·la valenciana i cosmopolita sobre la guerra de Successió que resseguix les passes de l’epopeia dels maulets valencians fins a la desfeta d’Almansa.

Mira (València, 1945), doctor en Geografia i Història i professor durant molts anys en el Departament de Sociologia de la Universitat d’Alacant. És membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Va exercir al llarg de prop de deu anys com a director de l’Instituto Cervantes a Nàpols i a Brussel·les, i ha sigut comissari de diverses exposicions internacionals. Ha publicat articles i capítols de llibres sobre arquitectura, geopolítica europea, història i identitat i diversos llibres d’assaig, com De Impura Natione, en col·laboració amb Damià Mollà (premi Joan Fuster 1986, 3i4) i Mediterrànies (premi Ciutat d’Alzira d’assaig 2013, Bromera). En el camp de la ficció té publicats diversos llibres de narracions i novel·les, com Les tribulacions d’un espia vell (Destino, 2006) i Escacs de mort (premi de narrativa 2010 de la Institució Alfons el Magnànim, Bromera).

La presentació del llibre, segons un comunicat de l´editorial, es farà el dimarts 18 d’abril a les 19 h., amb la presència d’Eduard Mira, de l’editor Toni Sabater i l’historiador Vicent Baydal, en el Café Infanta de València (C/ Cavallers, 20).