El jutge demana a la tresorera del PP noves dades per a determinar la seua relació amb la trama Taula

El titular del Jutjat d’Instrucció número 18 de València, Víctor Gómez Saval, ja ha reclamat més informació i documents a la tresorera nacional del PP, Carmen Navarro, després de la seua declaració de dilluns passat pel presumpte finançament il·legal del PP de València ciutat dins de la investigació del cas Taula. En concret, li ha requerit un dia després de la seua declaració com a imputada “les al·legacions efectuades davant del Tribunal de Comptes concernents a la fiscalització de comptes de les eleccions municipals del 2011”.

A més, el jutge també ha sol·licitat la comunicació remesa a la gerència provincial de València en què s’indicava el límit de despesa de campanya. Cal recordar que, segons l’informe de la Unitat Central Operativa ( UCO ) de la Guàrdia Civil, el 2007 el PP de Rita Barberá es va gastar més de dos milions d’euros en la campanya municipal mentre que el límit era 100.000 euros. Carmen Navarro va dir en la seua declaració davant del jutge que no va sospitar d’irregularitats del PP valencià , entre altres motius, perquè el partit tenia per a tot Espanya un “matalaf” de dos milions per als comicis locals fins al límit legal.

El jutge també ha requerit a Bèlgica informació sobre un compte radicat al país europeu a nom de l’entitat City Marketing Consell. L’ exvicealcalde de València, Alfonso Grau, a qui l’ UCO situa al capdavant de l’entramat de presumpte finançament irregular, va firmar un contracte el 2007 que suposava l’arribada de 300.000 euros a la mercantil City Marketing Consell, propietat del seu amic Vicente Sáez, que pertany a l’entramat investigat de la societat Laterne , la firma que va muntar la campanya electoral de Rita Barberá l’any 2007.

El jutge ha citat com a testimoni el pròxim dia 3 de novembre Telesforo Julve Civera, gerent de l’empresa belga investigada; Ramón Ferri Tormo, un edil del PP de Tavernes Blanques, i Ana Botella Gómez, diputada del PSOE en el Congrés i regidora socialista en l’oposició en els anys investigats de presumpte finançament il·legal del PP.