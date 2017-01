Les vacances dels diputats valencians al gener ja són història

Els hàbits en els parlaments van canviant. Davant del buit d’activitat habitual al gener, des de l’any passat les Corts van decidir habilitar el període de sessions durant aquest mes, per agilitzar la tasca parlamentària.

A diferència del Congrés dels Diputats, que s’ha pres unes vacances de quasi un mes i mig (fins l’1 de febrer no hi ha ple ordinari) i davant de la quantitat de comissions i assumptes per abordar –algunes comissions van quedar en una mena de llista d’espera perquè sobrepassen la capacitat dels diputats–, es va decidir que el gener també era un mes per a l’activitat al voltant de l’hemicicle. A falta que la setmana que ve es concreten més dates, aquestes seran les cites principals en les Corts:

Els diputats tindran ple els dies 25 i 26 de gener, en què previsiblement es debatrà la llei de creació de l’Agència Valenciana d’Innovació, promoguda pel PSPV, entre altres qüestions que encara no s’han concretat. Tampoc està complet el calendari de comissions, entre les quals hi ha la que estudia la reforma de la llei de la Sindicatura de Comptes (en fase de participació ciutadana) i s’ha de convocar novament la de l’espai audiovisual, que tramita la nova radiotelevisió pública.

Abans de les festes de Nadal, els partits van acordar fixar fins al 10 de gener el termini per a presentar esmenes a l’esborrany del mandat marc del Consell Rector i elegir sobre quin document treballarien per determinar els objectius de la nova corporació i, segons es va acordar en aqueixa comissió, els diputats tornarien a reunir-se el 16 de gener.

També queda pendent posar data a la reunió de Ciegsa, ja que ha conclòs el termini d’un mes que es van donar els grups per a estudiar la documentació (va començar al final del novembre), encara que el PP tracta sistemàticament d’entorpir-la per la via burocràtica. L’últim intent ha estat interposar un recurs d’empara en la mesa de la comissió.

La setmana que ve hi ha fixades tres comissions; una de les quals d’estudi i una altra d’investigació. La primera, el dia 9, és la subcomissió d’estudi de la gestió de l’aigua i alternatives d’actuació sobre els efectes del canvi climàtic. El mateix dia hi ha convocada una Junta de Síndics en què es posarà data a les comissions que impliquen participació ciutadana i hagen de tenir un termini per a la presentació d’esmenes.

Aquesta subcomissió està en fase d’audiències amb els experts i el dilluns compareixeran el responsable d’Acuamed, el director gerent d’Epsar, el director de l’Institut Tecnològic de l’Aigua i catedràtic de la Universitat Politècnica, el director gerent d’Aigües Municipals de Xàbia i el president de la Mancomunidad de Canales de Taibilla.

La següent, el dia 10, és la comissió d’investigació de la contaminació d’aqüífers, que està operativa pràcticament un any. Al marge d’aclarir les causes, s’estudien les possibles conseqüències derivades, especialment en el consum humà. El dimarts compareixen en les Corts un advocat de l’Associació de pous AVA i diversos caps d’oficines de les confederacions hidrogràfiques del Xúquer i del Segura.

El dia 12 estan convocats els diputats de la comissió d’igualtat de gènere i polítiques LGTB. Entre les seues comandes, està la d’elaborar una proposició que derogue la Llei de protecció de la maternitat, que ja es va aprovar eliminar al juny. Aquesta llei va ser la resposta de l’exconseller Juan Cotino (PP) a la Llei de l’avortament de Zapatero i, entre altres qüestions, equiparava el fetus com a membre de la família. La derogació està en fase d’audiència ciutadana i el dijous compareixeran sis dones responsables d’igualtat en algunes formacions o procedents d’associacions pels drets de la dona.