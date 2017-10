Conflicte permanent en el Metro i el Tram: els sindicats perllonguen ara les vagues fins a Nadal

Els milers de usaris de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) tant a València com a Alacant hauran d'armar-se de paciència.

El conflicte que impera entre la direcció de l'empresa pública i els treballadors i que ha donat lloc a la convocatòria d'aturades parcials des del passat mes de març, no té aspecte de resoldre's, almenys a curt o mitjà termini.

El gerent de FGV, Juan Andrés Sánchez, ja va anunciar el passat 16 d'octubre que suspenia les negociacions del conveni col·lectiu fins que es desconvocara la vaga, acusant fins i tot als sindicats convocants (CCOO, UGT, SIF i SCF) d'usar els viatgers d'"ostatges" en les negociacions.

Des de llavors, pràcticament no hi ha hagut converses entre les parts, la qual cosa ha motivat que el comitè de vaga haja presentat aquest mateix dilluns una ampliació del primer calendari d'aturs programat, en què quedaven tres jornades per a finalitzar.

En concret, els últims dies amb aturs parcials que estaven convocats en primera instància són aquest dimecres, dia de Tots els Santos, de 11.00 a 13.00 hores i de 18.30 a 20.30; dissabte 4 de novembre de 9.30 a 11.30 hores i de 19.15 a 21.15 hores; i diumenge 5 de novembre de 10.00 a 12.00 hores i de 18.45 a 20.45. Per a totes aquestes franges hi ha decretats serveis mínims del 50% en hora vall i del 60% en hora punta.

No obstant això, el nou calendari d'aturs presentat estableix 23 noves jornades de vaga, tot perllongant-se fins al 12 de gener, amb especial incidència en la nit de Reis, quan hi haurà aturs de 7.45 a 9.45 hores i de 20.00 fins a la mitjanit.

Sobre la postura de l'empresa de deixar en suspens les negociacions, el portaveu d'UGT, Antonio Soler, ha lamentat la situació en entendre que era possible "un principi d'acord de mínims per a desconvocar els aturs" i ha explicat que no és del gust dels treballadors fer vagues: "Quan es convoca és perquè no queda una altra eixida".

Segons Soler, la direcció els va demanar "un document amb aquests punts imprescindibles per a desconvocar els aturs i seguir negociant, i just quan estava elaborat per a tractar-ho en una reunió, van anunciar la suspensió de les negociacions".

Entre aquests punts, figura una exigència per part dels sindicats de més transparència en els processos d'habilitació dels maquinistes i respectar la regulació interna de les jornades de treball, així com el règim sancionador intern de l'empresa. "La nova llei de seguretat estableix sancions de fins a 30.000 euros als treballadors per aspectes que ja estan pactats al si de FGV i que es penalitzen amb dies d'inhabilitació, per tant, no és lògic que ara es vulga aplicar sancions econòmiques", ha explicat Soler.