La Ciutat de la Justícia de València reprèn la seua activitat aquest dimecres a mitges

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha informat aquest dimarts que la Ciutat de la Justícia tornarà a obrir les seues portes de forma parcial des d'aquest dimecres 13 de setembre - un incendi va afectar diumenge passat a les dependències judicials de València-.

Bravo ha explicat que tot l'edifici podrà recuperar la seua activitat, excepte l'ala dreta des de la primera a la cinquena planta, on estan situats els jutjats de primera instància 1, 2, 3 i 4, les dependències de la qual es mantindran tancades fins que es facen les obres necessàries d'assentament de l'estructura. A més, ha comentat que aquests jutjats es traslladaran de forma provisional a una sala situada al costat de l'Audiència Provincial.

La consellera ha pres aquesta decisió després de comprovar mitjançant dos informes que no existeix toxicitat en l'aire i que per tant està garantida la seguretat per a funcionaris i usuaris. Sobre l'accés de personal de neteja després de l'incendi, ha assegurat que en aqueix moment ja no hi havia fum i que encara així, es va proporcionar màscares de seguretat als operaris i operàries.

Sobre les causes de l'incendi i la possibilitat que els sistemes de prevenció i extinció d'incendis hagen fallat, Bravo ha comentat que estan a l'espera dels informes definitius de la Policia Científica i dels bombers, dels quals s'informarà una vegada estiguen finalitzats.

La consellera ha preferit no fer valoracions sobre aquest tema ja que, segons ha comentat, existeixen diferents versions sobre si les alarmes no van sonar o si ho van fer però no es van escoltar.

En qualsevol cas, ha dit que el sistema és el mateix que es va implantar l'any 2004 quan es va construir l'edifici i que existeix un servei de manteniment que s'encarrega de tenir-ho operatiu i en condicions òptimes.

Sobre els danys causats per l'incendi, ha comentat que no els tenen quantificats i que en tot cas els assumiran la Conselleria. A més, ha afegit que els expedients afectats pel foc (relacionats amb temes de reclamacions econòmiques, morositat, etc...) són menys dels estimats inicialment: "S'ha contractat una empresa especialitzada per a netejar-los i reconstruir-los i es reforçarà el personal per a evitar problemes d'operativitat".