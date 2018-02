Dones amb poder de decisió escàs en una de les falles sobreïxents de València

En ple debat sobre el paper de la dona en les Falles, promogut des del Consell Municipal de les Dones de València, crida l’atenció la manera com s’organitza i es prenen les decisions en una de les falles més importants i llorejades de la ciutat. La comissió te més de 90 fallers i prop de 200 falleres.

En la falla de Convent Jerusalem es manté una figura que era més habitual en el passat i ja està quasi en desús, com és la comissió femenina en què, segons asseguren fonts consultades per eldiario.es, s’agrupen almenys una part de les falleres amb unes quotes més reduïdes, sense tenir una per una dret de vot.

El president de la comissió, Santiago Ballester, ha desmentit que les falleres no tinguen dret de vot i ha assegurat que la directiva compta amb unes quantes dones, entre elles, una delegada de la comissió femenina que s’encarrega de gestionar totes les necessitats de les falleres.

Ballester ha explicat que, pel que fa a les quotes, hi ha diferents barems i packs, entre els quals un descompte per a les dones de fallers, un descompte que en cap cas els lleva el dret de vot.

El dirigent de la comissió ha afegit que per damunt de la directiva hi ha una junta executiva, integrada pel president i persones de la seua confiança, sense aclarir si hi ha cap dona, encarregada de prendre les decisions més urgents.

La falla Convent Jerusalem és la segona que més primers premis de la Secció Especial té pel que fa a monuments grans, amb un total de 14. A més, en els últims anys ha estat entre les que més pressupost han destinat a la seua falla. Sense anar més lluny, per a aquestes festes serà la més cara de la secció amb 200.000 euros de pressupost.