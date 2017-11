L'ús de l'anell ciclista de València es dispara un 27% i redueix el trànsit

L'anell ciclista, com es coneix al carril bici que envolta la ronda interior de València (carrers de Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Blanqueries i plaça Tetuán), no para de créixer quant a nombre d'usuaris al mateix temps que comença a notar-se un lleuger descens del trànsit motoritzat. A més, ha tingut un autèntic efecte d'atracció en la resta de carrils bici de la ciutat.

Segons les últimes dades de l'Ajuntament, publicats en l'apartat de mobilitat de la web municipal, el nombre d'usuaris d'aquesta infraestructura ciclista que es va engegar en el mes de març ha crescut un 27% entre els mesos d'abril i octubre.

En concret, segons els mapes d'intensitats mitjanes diàries, l'itinerari que envolta la ronda interior ha passat de 18.890 ciclistes a 24.021. Per carrers, el que més ha pujat ha sigut el de Colón, que va registrar a l'octubre 6.400 ciclistes, un increment del 33%, seguit del carrer de Xàtiva amb 6.600 (un 29% més), de Guillem de Castro amb 7.700 usuaris (un 26% més), de la plaça de Tetuán amb 1.500 (18% més) i del carrer de Blanqueries amb 1.631 ciclistes (un 12,4% més).

En el mateix període, en tot el recorregut el trànsit motoritzat ha baixat d'una intensitat mitjana diària de 332.118 vehicles a l'abril a 327.474 a l'octubre, és a dir, un 1,4%.

Per carrers, la que més trànsit ha perdut ha sigut el carrer de Colón, que a l'octubre va registrar 36.300 vehicles, un 9% menys que a l'abril. En el carrer de Xàtiva el trànsit s'ha reduït un 6%, en la de Guillem de Castro un 1,7%. No obstant açò, en la plaça de Tetuán ha pujat un 3% i en Blanqueries un 2%.

Efecte d'atracció en altres carrils bici

L'auge de l'anell ciclista ha coincidit amb l'increment de l'ús dels carrils bici de la resta de vies principals de la ciutat.

Així, per exemple, d'abril a octubre el carril bici de l'avinguda de Tarongers, en la zona de la Universitat Politècnica, ha registrat un increment del 31%, en la zona universitària de l'avinguda de Blasco Ibáñez, ha crescut un 30%, l'itinerari ciclista de l'avinguda d'Aragó ha pujat un 17%, i el de l'avinguda del Port, un 20%.

Uns altres que connecten directament amb l'anell ciclista, com el del carrer d'Almassora, han tingut un augment d'usuaris del 14%, el del Pont de Fusta ha pujat un 24,6%, el dels carrers de Cavanilles i General Elio un 23% i del Pont del Real ha crescut un 18%.

En aquestes mateixes vies, el trànsit motoritzat ha tingut diferents comportaments. Així, mentre en les avingudes de Tarongers i de Blasco Ibáñez, en els carrers de Cavanilles i General Elio i en el Pont del Real hi ha hagut un increment de vehicles del 6,4%, 1,6%, 2% i 2,3% respectivament, en les avingudes d'Aragó, del Port i en el Pont de Fusta ha baixat un 3,3%, un 4% i un 2% respectivament. En el carrer Almassora no hi ha hagut pràcticament variació.

Com va informar eldiariocv.es, durant el present any la Policia Local ha posat 203 multes per circular amb bici per les voreres, la qual cosa suposa un descens del 33,7%, la qual cosa s'explica per un major ús dels carrils bici.

Actualment, el principal motiu de sanció és circular manipulant dispositius mòbils. Entre gener i octubre s'han posat 302 multes per aquest motiu, un 23,7% més que l'any passat.

Precisament, la Policia Local de València realitza des d'aquest dilluns fins al 26 de novembre una campanya específica de control sobre els usuaris de les bicis amb sancions que poden aconseguir els 200 euros.