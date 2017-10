El PP, únic partit que no ha condemnat la violència de la ultradreta en el 9 d'Octubre

Condemna unànime de tots els partits pels atacs violents exercits per l'extrema dreta contra participants de la manifestació de caràcter nacionalista la vesprada d'aquest dilluns 9 d'octubre a València. Tots els partits menys el PP, que a primera hora d'aquest dimarts encara no ha fet cap condemna a través dels seus principals organismes o representants.



Els més durs han sigut Compromís i Podem, els partits que més van patir ahir l'assetjament de l'extrema dreta en la processó cívica del matí, que han arribat a demanar la dimissió del delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, per "permetre la contramanifestación il·legal de grups de ultradreta" i per no garantir la seguretat dels manifestants.

Des del PSPV el President de la Generalitat, Ximo Puig, ha rebutjat aquests actes, rebuig que s'ha expressat des del mateix partit, també el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez o el portaveu en les Corts, Manolo Mata. La condemna ha arribat fins i tot des del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

A la Comunitat Valenciana cabem tots menys els violents — Ximo Puig (@ximopuig) 9 d’octubre de 2017

Màxima condemna davant els actes ocorreguts esta vesprada a València. L'agressió i violència no tenen cabuda en el nostre sistema democràtic — Jorge Rodríguez (@JorgeRodrigz_) 9 d’octubre de 2017

Els socialistes valencians condemnem la violència, este no és l'esperit del #9DOctubre, dia de festa i reivindicació democràtica — PSPV-PSOE (@SocialistesVal) 9 d’octubre de 2017

Condemnem els bàrbars atacs que han patit els manifestants pel "sí al valencià". És vergonyós que s'utilitze la força contra la llibertat. — manuel mata (@manolomata) 9 d’octubre de 2017

Agresiones como las ocurridas hoy en Valencia nos avergüenzan a todos los demócratas. Mi enérgica condena. https://t.co/X75p47tam0 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 9 d’octubre de 2017

Des de Compromís, després dels atacs les reaccions van ser immediates demanant la dimissió de Moragues. Les reaccions es van produir tant des de la formació com a través dels seus principals representants com la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, el president de les Corts, Enric Morera -qui animava a denunciar als violents-, l'alcalde de València, Joan Ribó, o el seu portaveu en el Congrés, Joan Baldoví.

Demanem la dimissió immediata de Moragues per no garantir la seguretat en la manifestació del 9 d’Octubre https://t.co/mPFdr3h8QA — Compromís (@compromis) 9 d’octubre de 2017

A los de la violencia y agresión en València. A los partidos q la alentáis. NO sois bienvenidos, no nos representáis. València es de paz. — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 9 d’octubre de 2017

Neonazis coneguts de tota Espanya convocats des de fa dies a València per pegar a les persones. Màxima difusió per identificar-los. pic.twitter.com/QU61hFNWMl — Enric Morera (@enricmorera) 10 d’octubre de 2017

A València qualsevol persona té dret a expressar-se lliurement.Sense assetjament.Delegació d Govern ha de garantir-ho.Condemnem la violència — Joan Ribó (@joanribo) 9 d’octubre de 2017

Pedimos la dimisión inmediata del delegado del Gobierno @ferrer_moragues por no actuar contra la cacería nazi a los manifestantes #9Octubre — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) 9 d’octubre de 2017

En Podem continuaven en la mateixa línia amb les crítiques tant a nivell valencià, amb el seu portaveu Antonio Estañ, com els dirigents estatals, Pablo Iglesias o Íñigo Errejón.

Inaceptable que se permita a grupos fascistas romper la manifestación pacífica del #9dOctubre y agredir a manifestantes. #MoraguesDimissio — PODEM. (@Podem_) 9 d’octubre de 2017

Grupos de extrema derecha rompen la manifestación pacífica del #9dOctubre y agreden a manifestantes. El Delegado de Gobierno debe dimitir. — Antonio Estañ (@Estany_) 9 d’octubre de 2017

Aunque ciertos medios y partidos les protejan y alienten, los que han agredido a la gente en Valencia sólo tienen un nombre: fascistas — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 9 d’octubre de 2017

Fundamental ser claros: en Valencia no ha habido "choques entre manifestantes", ha habido agresiones fascistas. Ningún miedo. Democracia. pic.twitter.com/1j089xkstY — Íñigo Errejón (@ierrejon) 9 d’octubre de 2017

Les condemnes han arribat també de Ciudadanos, tant a través de la formació taronja, com dels seus dirigents valencians com la portaveu en les Corts, Mari Carmen Sánchez, el portaveu en l'Ajuntament de València, Fernando Giner, o el diputat en el Congrés, Toni Cantó.

Me entristece enormemente ver cómo la violencia se hace protagonista en el día de la Comunitat Valenciana entre conciudadanos #Triste #AsiNo — MCarmen Sanchez (@MCsanchezCs) 9 d’octubre de 2017

Máxima condena a la violencia que se ha producido esta tarde en Valencia. Momentos tristes en nuestra Comunitat https://t.co/ywamt9vOuB — Fernando Giner Grima (@Fginer) 9 d’octubre de 2017

Nuestra condena a cualquier tipo de violencia,como la que se ha desatado hoy en Valencia. El 9 de Octubre no es eso https://t.co/ePF6RWf2Q5 — Toni Cantó (@Tonicanto1) 9 d’octubre de 2017

També des d'Esquerra Unida s'ha volgut expressar en la seua condemna lamentant l'actuació dels violents.

EUPV mostra la seua repulsa davant fets esdevinguts aquesta vesprada a València i demana la dimissió de Moragues https://t.co/nu7Ncp0v9f pic.twitter.com/vEdgjWkA2B — Esquerra Unida PV (@esquerraunida) 9 d’octubre de 2017

També s'han succeït les condemnes de diversos alcaldes de l'Estat com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Màxima condemna a les agressions feixistes a València, als discursos d’odi i a la impunitat que les alimenten. Feixisme mai més. @joanribo — Ada Colau (@AdaColau) 9 d’octubre de 2017

Delegació del Govern

Des de la Delegació del Govern s'ha assegurat aquest dilluns que la manifestació ultradretana no estava comunicada i, per tant, tampoc autoritzada. Des de la delegació dirigida per Juan Carlos Moragues s'ha volgut agrair el treball realitzat aquest dilluns per la Policia, ja que "ha garantit la seguretat i integritat física dels manifestants" de la Comissió 9 d'Octubre.

Així mateix s'apuntava que s'han realitzat intervencions "puntuals" per a separar a grups d'ideologia contrària i que les baralles s'han registrat abans de l'inici de la manifestació i en els limítrofs de la mateixa.

En aquesta línia, defensen que davant la situació generada, els agents han decidit crear un cordó "per a protegir i separar" a totes les parts.