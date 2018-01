Patinets elèctrics, segway, hoverboard: València ultima una ordenança per a regular la nova mobilitat

Un nou mitjà de transport està irrompent a València amb força entre tot tipus d'usuaris, des dels més joves fins a fins i tot persones de mitja edat.

Es tracta dels patinets elèctrics i de tots els seus derivats, des dels segway, fins als hoverboard.

Cada vegada són més els qui utilitzen dispositius per desplaçar-se a causa de les seues xicotetes dimensions i la rapidesa que permeten en els desplaçaments, unit al creixement de la xarxa de carrils bici en tota la ciutat, la qual cosa dota de major seguretat per a l'ús d'aquest tipus de vehicles.

Sobre aquest tema, el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, ha comentat aquest dimarts en Radio València que la nova ordenança de circulació, l'esborrany de la qual s'està redactant després d'un procés participatiu que ha arreplegat els suggeriments de diferents sectors, regularà totes aquestes noves formes de mobilitat que estan proliferant en la ciutat.

Així, ha comentat que com a norma general aquests vehicles hauran de circular pels carrils bici, ja que "les voreres han de ser sol per als vianants".

Tan sols hi haurà una excepció per als xiquets que vagen acompanyats dels seus pares. En aquests casos, podran fer ús dels patinets elèctrics per voreres de més de tres metres d'ample.

Segons ha comentat l'edil, aquesta és la normativa marc que ha remès la Direcció General de Trànsit (DGT) sobre els anomenats Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).

Aquestes directrius marquen que no és obligatori l'ús del casc per als usuaris d'aquests mitjans, llevat de per als xiquets.

Quant a les velocitats màximes, Grezzi ha comentat que la norma general estableix un màxim de 15 quilòmetres per hora pels carrils bici.

L'actual ordenança de Circulació data de l'any 2010, just l'any previ a l'inici del boom de la bicicleta amb la posada en servei de Valenbisi, per la qual cosa requereix d'una profunda actualització.