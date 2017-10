València multa a quasi quatre ciclistes al dia, la majoria per botar-se semàfors

Botar-se semàfors i circular manipulant el telèfon mòbil, amb auriculars o per voreres, carrers per als vianants o parcs i jardins.

Aquests han sigut els motius més habituals pels quals la Policia Local ha posat entre gener i agost del present any 880 multes a ciclistes a València, la qual cosa implica 3,6 al dia.

Aquesta xifra suposa un lleuger increment pel que fa a l'any passat, quan els agents van posar 1.231 sancions en tot l'exercici, és a dir, a una mitjana de 3,3 denúncies al dia.

Sobre aquest tema, des de València amb bici han sol·licitat més campanyes de conscienciació i d'informació sobre la normativa municipal: "La majoria de vegades hi ha un problema de desconeixement de les normes que esperem que s'afronte i es done resposta amb l'engegada de l'Agència de la Bici mitjançant campanyes informatives".

Al mateix temps, han cosiderat desproporcionades les sancions de 200 euros, ja que "no es pot equiparar una la multa per anar amb uns auriculars amb bici a anar a una velocitat excessiva amb cotxe, per posar un exemple".

Així, han comentat la possibilitat de posar sancions informatives que no impliquen sanció econòmica a manera de conscienciació, "excepte, per exemple, en casos en què el ciclista vaja a tota velocitat per una vorera posant en risc la integritat dels vianants".

Segueix l'auge de la bici a València

La potenciació de l'ús de la bici és una de les banderes que està enarborant el nou Govern municipal que dirigeix l'alcalde Joan Ribó, de la mà del regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi.

Per a açò, s'estan projectant i executant una gran quantitat de carrils bici segregats, és a dir, per la calçada separats de la resta del trànsit, amb l'objectiu de dotar als usuaris de major seguretat i d'evitar que vagen per les voreres entrant en conflicte amb els vianants.

En aquest sentit, l'anell ciclista és el més representatiu que s'ha engegat, i l'ús del qual marca ja rècords, sent el més utilitzat de la ciutat.

Així, segons les últimes dades del mes de setembre, en el tram de Colón amb carrer Xàtiva es va aconseguir una intensitat mitjana diària de 2.918 ciclistes, un 25% més que al març, quan es va inaugurar, i un 0,7% més que al maig, mes que més usuaris ha registrat en ser previ al període vacacional.

En aquesta mateixa línia, el tram del carrer Xàtiva ha registrat una intensitat mitjana de 2.870 ciclistes, un 15,7% més que al març i un 1,4% més que al maig.

Els trams de Guillem de Castro i de Blanqueries a l'altura de les Torres de Serrans, tram afectat per obres, han registrat al setembre 2.195 i 1.420 ciclistes de mitjana al dia respectivament, un 8,3% més i un descens del 6% respectivament comparat amb març, i un descens del 4% i del 14% pel que fa a maig.

A més de l'anell ciclista, l'Ajuntament de València ha aprovat recentment els projectes d'obra de construcció de carril bici en les avingudes Regne de València, Burjassot, Constitució, Suècia i Manuel Candela-Tomás de Montañana.

També està pendent de finalització per problemes de l'empresa adjudicatària de les obres el que connectarà l'avinguda del Cid amb la plaça Sant Agustín.

L'Ajuntament pretén així potenciar l'ús d'aquest mitjà de transport que considera clau per a canviar el model de mobilitat. I és que, segons el infobaròmetre municipal publicat recentment, malgrat l'increment del seu ús, la bicicleta encara està lluny de ser un referent entre els ciutadans.

Segons l'estudi, quant als hàbits de mobilitat, el 43,1% dels enquestats assegura que es mou per la ciutat en els busos de l'EMT, el 20,3% amb cotxe, el 16,5% caminant, el 11% amb metro, el 5,7% amb bici i un 2,7% amb moto.