València comença amb la retolació de les 51 vies que deixaran de tenir nom franquista

L’Ajuntament de València ha començat aquest dissabte, s'ha encetat a les 9.00 hores, la instal·lació de les plaques amb les noves denominacions de 51 vies els noms de les quals s’ha modificat per complir amb la llei de memòria històrica. Esta intervenció ve acompanyada per l’enviament iniciat també aquest mateix dissabte de 20.000 cartes als veïns que viuen en eixos carrers, on l’alcalde, Joan Ribó els comunica els canvis i s’afegix tota la informació que necessiten saber

Per a facilitar l’adaptació dels veïns i de les persones que treballen en els carrers on es produïx la intervenció, juntament amb les noves denominacions es mantindran durant un any els noms de les vies fins ara.

Dilluns vinent, 25 d'octubre, a la pàgina web de l’Ajuntament de València s’inclourà un enllaç des d’on es podran descarregar els certificats d’equivalència del canvi de denominació de via pública per als béns immobles afectats, un certificat que identifica que el nom antic i la nova denominació corresponen al mateix carrer, i també es podrà accedir al nou certificat d’empadronament.

En el mateix apartat del web municipal es podrà consultar la carta de l’alcalde, l’informe de la Universitat de València que ha servit com a base per a prendre l’acord de modificació i que determina quines vies incomplien la llei de Memòria Històrica, l’acord del canvi de denominacions i el fullet que ja s’està remetent als veïns d’eixes vies de la ciutat.

València "deixa d'honrar" la dictadura

“Per fi València deixa d’honrar als seus carrers i places la dictadura franquista i ix de la il·legalitat en què l’havia sumida el Partit Popular en no respectar la llei de Memòria Històrica. Fa molts anys que el govern municipal hauria d’haver acabat amb esta anormalitat democràtica, però afortunadament el govern de Joan Ribó, com en molts altres aspectes del dia a dia, ha tornat la nostra ciutat al camí de la dignitat i el respecte a la llei”, ha afirmat la regidora de l’Àrea de Cultura, Glòria Tello.

També ha destacat que tota l’actuació municipal ha estat basada en un informe de la Universitat de València, com a òrgan consultiu oficial, i ha recordat que complementa unes altres intervencions del Govern de la Nau per desvincular la nostra ciutat de l’exaltació al franquisme, com ara amb la retirada d’honors i distincions a persones relacionades directament amb la dictadura, o la retirada de símbols de la dictadura que encara lluïen en diversos edificis de València. “Sumem així un altre motiu per sentir-nos molt orgullosos, més que mai, de la nostra ciutat”, ha afirmat Tello.