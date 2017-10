100 ciutats de tot el món advoquen a València per potenciar l'agricultura ecològica i de proximitat

"L'alimentació és massa important per a deixar-la solament en mans dels grans mercats", ha assenyalat l'alcalde Joan Ribó coincidint amb la presentació del Pacte de Milà a València i l'acte de benvinguda a l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació (FAO), amb motiu del Cim d'Alcaldes que, des d'aquest divendres, acull la capital valenciana de la seua condició de Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible.

Així, el Palau de Congressos acollirà fins al dissabte a 400 delegats, experts, alcaldes i representants de 100 ciutats i 50 països.

Ribó ha ressaltat la necessitat que els ajuntaments i la resta de les institucions públiques "treballem perquè totes les persones, independentment del lloc on visquen, tinguen accés a una alimentació saludable".

Per a l'alcalde de València és necessari tot l'esforç perquè aqueix dret a una

a una alimentació saludable "siga un dret real per als 7.500 milions de persones que habiten el planeta terra. Aqueix és el gran objectiu en el qual València com a ciutat té un paper destacat com a Capital Mundial de l'Alimentació, però també des del seu desig de seguir sent un referent mundial en la lluita per una alimentació saludable per a tots i totes".

"L'objectiu és augmentar la formació en les ciutats perquè la gent s'alimente adequadament i amb qualitat, reestructurar els sistemes d'alimentació perquè les persones passen a alimentar-se amb productes de proximitat, de quilòmetre zero, productes naturals i menys ultraprocessats", ha afirmat l'alcalde de València abans d'assenyalar la necessitat d'"ajudar en tots aquells llocs on hi ha molts éssers humans que passen fam, però sense oblidar a aquelles persones de les nostres ciutats que també la pateixen i aquelles que pateixen els problemes mèdics d'una nutrició inadequada".

Ribó ha definit com a objectiu evitar el malbaratament d'aliments i el canvi climàtic i ha destacat l'impuls que aquestes jornades internacionals aporten en la ciutat de València, com a "reconeixement del treball per una producció i alimentació sostenible que està fent la ciutat".

Les ciutats prenen la veu

En aquest acte, moderat pel Secretari del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, Davide Di Martino, també ha participat el regidor de Comerç de l'Ajuntament de València, Carlos Galiana, qui, fa dos anys, va representar la capital del Túria en la signatura de l'esmentat pacte.

"La política municipal sobre alimentació i proveïment ha de seguir els 37 punts del marc estratègic d'acció arreplegats en el Pacte de Milà, adaptar-los i ajustar-los al nostre context específic", ha explicat.

Galiana ha parlat de la responsabilitat de tots els assistents a una reunió que "té lloc en un moment crític per a la lluita contra el fam i la desnutrició en el món, que està augmentant després de més de deu anys de disminució".

Galiana ha xifrat en 815 milions "el nombre de persones que en el món van passar fam l'any passat, 38 milions més que en 2015".

A continuació ha llançat un missatge d'esperança en assenyalar que "per primera vegada en molt temps les ciutats prenen la veu per a modificar aquesta situació absolutament lamentable i inassumible", enfront de la qual "les polítiques locals solen ser les més efectives a l'hora de realitzar canvis que arriben més ràpidament a la societat".

Així ho ha explicat Galiana en l'acte, on també han estat presentes la regidora d'Agricultura i Horta, Consol Castillo, i la regidora Mª Àngels Ramon-Llin.

L'urbà i el rural

En aquest sentit, i en representació de la FAO ha intervingut en aquest acte Marcela Vila-real, directora de la divisió d'Associacions i Cooperació Nord-Sud, qui ha recordat que "avui dia les ciutats afronten un repte de gran magnitud perquè en elles conviuen tots els problemes de la mala nutrició: des de situacions de fam fins a problemes de sobrepès i obesitat".

També ha assenyalat que "necessitem millorar la nostra manera d'enfocar la relació entre el rural i l'urbà i entendre que les decisions que prenem com a consumidors urbans incideixen directament en la vida dels agricultors familiars que produeixen els aliments que prenem".

En opinió de la representant de la FAO, "les ciutats tenen un paper cada vegada més protagonista en termes de desenvolupament i han d'exercir el seu lideratge també en l'àmbit alimentari, garantint la seguretat alimentària i l'adequada nutrició dels seus habitants".

Declaració institucional en el Congrés

D'altra banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, s'ha felicitat perquè el Congrés dels Diputats haja aprovat per unanimitat una declaració institucional proposta pels diputats de Compromís en el Grup Mixt, segons la qual "el Congrés dels Diputats, amb motiu del Dia Mundial de l'Alimentació i coincidint amb l'any en què la ciutat de València és Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible, vol sumar-se a l'objectiu d'aconseguir sistemes alimentaris sostenibles, i reafirma els compromisos establits en l'Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030 per a aconseguir la meta de la Fam Zero, i insta en el Govern d'Espanya a avançar decididament en la política de lluita contra la fam i en l'aposta global per una alimentació sostenible".

Joan Ribó ha explicat que "la col·laboració de totes les institucions és imprescindible perquè cal passar de les declaracions d'intencions a les accions decidides, i en aquest punt, el treball de les ciutats, com a administració més pròxima a la ciutadania, també pren el seu protagonisme".