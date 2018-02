València prohibeix transformar edificis d’habitatges del centre històric en hotels o apartaments turístics

El ple de l’Ajuntament de València té previst aprovar dijous la suspensió de llicències per a l’obertura de nous hotels o apartaments turístics en edificis d’ús residencial ubicats a Ciutat Vella.

Segons ha explicat aquest dilluns el regidor d’Urbanisme, Vicent Sarrià, la mesura pretén frenar la compra d’immobles d’ús residencial per part d’empreses per a donar-los un ús hoteler després de sol·licitar a l’Ajuntament un canvi de qualificació: “L’objectiu és frenar l’expulsió de veïns del centre històric, així com també l’augment desmesurat dels preus dels lloguers”, ha comentat l’edil.

La suspensió entrarà en vigor dijous una vegada s’aprove en el ple, per la qual cosa no afectarà els canvis d’ús que estan tramitant-se en l’actualitat per a aquesta finalitat, uns 70, segons ha informat Sarrià, la majoria als barris del Carme, Velluters i la Seu-la Xerea, dels quals 47 seran hotels i la resta edificis d’apartaments turístics.

El regidor ha matisat que la mesura no afecta els solars o els immobles que ja estiguen qualificats com terciaris, encara que el seu ús previst no siga hoteler, ja que el que es vol evitar és que cresca l’oferta hotelera en detriment de la residencial.

La suspensió també afectarà els apartaments turístics que estiguen situats en una planta baixa o una primera planta, casos previstos pel pla general en què es podrien legalitzar.

Aquesta mesura, i tots els seus condicionants, quedarà reflectida en el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella que eixirà a exposició pública entre abril i maig.