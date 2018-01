Únicament dos districtes de València suspenen la gestió de Ribó

La majoria dels ciutadans dels 19 districtes de València aproven la gestió del Govern de la Nau que encapçala l'alcalde Joan Ribó.

Aquesta és una de les principals conclusions que es desprenen del segon baròmetre d'opinió realitzat en la ciutat de València pel propi consistori, després del primer presentat el passat mes de març.

Segons han informat el regidor de control administratiu, Carlos Galiana, l'enquesta s'ha realitzat de forma personal a peu de carrer entre 2.302 ciutadans majors de 18 anys empadronats a la ciutat entre el 29 de novembre i el 21 de desembre passats.

L'estudi ha estat comandat i gestionat per l'oficina estadística municipal, encara que les enquestes a peu de carrer s'han encarregat a una empresa (Sonmerca SL) amb un cost de 17.600 euros.

Així, segons es desprèn de les dades obtingudes, els ciutadans aproven al Govern de la Nau de l'Ajuntament de València amb un 5,6 sobre 10 (5,7 en l'anterior enquesta), mentre en el cas de la Generalitat que presideix Ximo Puig la nota és d'un 5,3 (5,4 en a l'anterior estudi). Així, els ciutadans solament suspenen al Govern de Rajoy amb un 4,1 (3,6 en l'anterior enquesta).

Per districtes, una dada que no es va analitzar en l'anterior infobaròmetre, tots aproven la tasca de l'equip de Govern format per Compromís, PSPV i València en Comú, llevat del Pla del Real, on li posen un 4,2 sobre 10, i Camins al Grau, amb una nota de 3,3.

Segons els enquestats, els serveis municipals millor valorats són platges (6,8), mercats municipals (6,6), activitats culturals (6,6) i festes populars (6,6), mentre que els pitjor valorats són sorolls (5,3), trànsit (5,2), neteja (5,1) i aparcament, tant falta d'espai com a mal estacionament (4,6).

Quant als principals problemes de la ciutat, per al 36,6% dels ciutadans entrevistats és l'atur, seguit de la falta de neteja (15,6%), la corrupció i l'urbanisme (8,6%) i el trànsit (4,7%).

Crida l'atenció que sobre aspectes relacionats amb la mobilitat que solen generar controvèrsia entre un sector de la societat, els carrils bici són puntuats amb un 7,2 entre els usuaris i amb un 5,7 entre els no usuaris mentre el servei de l'EMT aprova amb un 6,3 entre els usuaris i amb un 5,6 entre els no usuaris.