La interagrupació de falles ratifica al seu president que va estar present en el boicot ultra del 9 d'Octubre

El president de la Interagrupació de Falles, Jesús Hernández, ha obtingut el suport d'una àmplia majoria de les agrupacions de falles assistents a la reunió ordinària de l'entitat celebrada aquest dimecres a la nit, en la qual va donar explicacions sobre la seua presència el passat 9 d'Octubre en la contramanifestación en la qual grups d'extrema dreta van insultar i van agredir als integrants de la manifestació independentista convocada per la CUP i Arran.

Tal com va avançar eldiariocv.es, Hernández no va presentar la dimissió, però finalment sí que va posar el seu càrrec a la disposició dels presidents perquè ratificaren la seua continuïtat.

Sobre aquest tema, segons han informat des de l'entitat, de les 21 agrupacions assistents, 17 han votat a favor de la seua continuïtat, 3 s'han abstingut i 1 ha votat en contra, per la qual cosa el dirigent seguirà al capdavant del càrrec fins que finalitze la legislatura.

Les mateixes fonts han explicat que "com a entitat apolítica i democràtica formada exclusivament per fallers, condemnem, com no podia ser d'una altra forma, qualsevol tipus de violència o agressió física o verbal, i confiem que la justícia actue enèrgicament sobretot aquell que la practique".

Així mateix des de la Interagrupación han condemnat "la campanya de desprestigi, assetjament i linxament patida pel president de la Interagrupación, Jesús Hernández i Vicepresident 1r, Pedro Pons".

L'entitat ha insistit a manifestar la seua "predisposició al diàleg amb les institucions i els seus representants amb la finalitat de construir ponts sempre en

benefici de la festa de les falles".

I és que, després dels fets esdevinguts el 9 d'Octubre, el president de Junta Central Fallera (JCF) i regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, amb el suport del PSPV, va assegurar que ja no reconeixia a Hernández com a interlocutor de la Interagrupació.

Pel mateis motiu, es va produir la dimissió del secretari de la Interagrupació, Josep Ynat, en entendre que "el representant del 95% del col·lectiu faller no hauria d'haver estat allí".



Fins ara, ja són 13 els ultres d'extrema dreta detinguts després dels altercats que van acabar en agressions físiques.