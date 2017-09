La plaça de l’Ajuntament, última peça de Ribó per a adaptar per a vianants el centre de València

València avança de manera decidida cap a un centre històric lliure de vehicles privats, almenys d’una gran part.

Així va quedar palés aquesta setmana quan l’alcalde, Joan Ribó, va anunciar en el Debat de l’Estat de la Ciutat l’inici d’un procés participatiu, amb arquitectes i urbanistes, amb l’objectiu de trobar la millor solució perquè la plaça de l’Ajuntament passe de ser una gran rotonda a un espai ciutadà.

En la pràctica, la idea és adaptar per a vianants de manera definitiva una gran part d’aquest enclavament, tal com ja es fa l’últim diumenge de cada mes.

No obstant això, l’anunci no respon a un projecte aïllat. L’adaptació per a vianants de la plaça de l’Ajuntament és l’última peça que marcarà la mobilitat en tot el centre històric, després de les reurbanitzacions de la plaça de la Reina i de l’entorn del Mercat Central, ja en marxa.

De totes aquestes, la primera que s’executarà serà la plaça de la Reina, el projecte de la qual, després d’un procés d’adjudicació polèmic, s’ha encarregat al despatx de José María Tomás i Antonio Escario.

Actualment, aquesta plaça és una de les més turístiques de València, però també una de les més caòtiques, quasi sense espai per als vianants per tal com està infestada de terrasses i venedors ambulants, i en què conviuen autobusos de l’EMT i turístics, camions de repartiment, taxis i un aparcament subterrani que atrau vehicles privats.

La idea dels arquitectes és fer-ne una gran plaça de vianants que ja tindrà en compte la futura actuació en la plaça de l’Ajuntament, per la qual cosa implicarà també el carrer Sant Vicent i una part del carrer de la Pau.

Així, la cosa més normal és que la majoria del trànsit es desvie pel carrer del Poeta Querol, com ja va avançar eldiariocv.es, i quede l’accés al carrer de Sant Vicent i a la plaça de l’Ajuntament en exclusiva per a veïns i transport públic, a més de mercaderies en un horari determinat.

Paral·lelament i també vinculat a aquesta actuació, la Conselleria d’Obres Públiques ha convocat el concurs d’idees per a la reurbanització definitiva de l’entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges i el Mercat Central. Així, els equips d’arquitectes interessats podran presentar els seus projectes fins a l’octubre.

La remodelació d’aquest entorn monumental ha de servir per a resoldre el problema històric de connexió entre l’avinguda de l’Oest amb el centre històric, i també amb l’avinguda de Maria Cristina i la plaça del Mercat.

Actualment, tota l’avinguda de l’Oest és de doble sentit per a facilitar l’accés al Mercat Central, a causa de les obres de reurbanització que s’executen al carrer de Sant Vicent, entre Sant Agustí i Periodista Azzati.

Així, del projecte guanyador i de com planifique l’accessibilitat a tot l’entorn dependrà que l’avinguda mantinga el doble sentit actual.

Remodelació de l’EMT

L’adaptació per a vianants d’aquestes tres places per les quals actualment conflueixen la majoria de les línies de l’EMT obligarà a dur a terme un canvi ben profund en l’estructura dels recorreguts, el primer pas del qual es va donar amb la remodelació de línies escomesa l’estiu passat.

Una remodelació que encara ara la segona fase, molt més ambiciosa i ja amb la mirada posada en la reurbanització de les tres places.

El projecte consisteix en la creació d’intercanviadors en la contornada del centre històric. El primer ja s’ha habilitat a la plaça de Tetuan. La idea és crear unes línies exprés a què caldria fer transbordament, ja que serien les úniques que creuarien el centre, enllaçant aquests intercanviadors entre si.

La instal·lació de càmeres de detecció de matrícula en els punts clau d’accés al centre és un altre dels projectes que fa temps que estudia la Regidoria de Mobilitat. Unes càmeres que sancionaran a tothom la matrícula del qual no estiga registrada per l’Ajuntament com a resident o com a propietari d’alguna plaça de garatge en la zona restringida.