Els col·legis valencians permetran els símbols d'identitat cultural i religiosa

Els centres escolars de la Comunitat Valenciana no podran impedir l'accés a persones que vestisquen roba característica o pròpia de la seua identitat religiosa, com vels o solideus, segons la Conselleria d'Educació, que considera l'elecció de vestimenta una qüestió de llibertat.

Així ho arreplega la proposta de resolució del secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'educació infantil de segon cicle i primària durant el curs 2017-2018, i que es presentarà en la taula sectorial de dimarts.

En aqueixes instruccions s'indica que la vestimenta té "una evident funció simbòlica" tant en el plànol personal com social, segons s'arreplega en l'apartat de reglament de règim interior, que regula la convivència de tots els membres de la comunitat educativa. Per tant, forma part de la identitat múltiple de les persones, entre elles la identitat religiosa, considerant l'elecció de la vestimenta "una qüestió de llibertat", segons la proposta de la Conselleria.

"No s'ha d'impedir l'accés als centres de persones que vestisquen robes característiques o pròpies per motiu de la seua identitat religiosa (toca, hijab, quipà, solideu) i que no suposen cap problema d'identificació o atempten contra la dignitat de les persones", segons la instrucció de la Conselleria.

A principis del curs passat el conseller d'Educació, Vicent Marzá, ja va anunciar l'inici d'una taula de debat sobre la regulació de qüestions relatives a la vestimenta de l'alumnat, després que una alumna de l'IES Benlliure, a València, denunciara que la direcció de l'institut li havia prohibit assistir a classe per portar hijab. La jove de 23 anys Takwa Rejeb tenia prohibit l'accés a les classes amb el 'hijab' fins que, després de la denúncia de l'alumna, la Conselleria va garantir que podria assistir a totes les classes lectives amb el seu vel. Educació va rectificar la interpretació que el centre feia d'una norma interna que impedeix els alumnes portar el cap cobert o semicobert, excepte per malaltia.