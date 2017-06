Diversos projectes comencen a teixir una xarxa viària per a ciclistes i vianants pel territori valencià

L’anell ciclista estrenat fa poc a la ciutat de València i que en pocs mesos s’ha convertit en el més utilitzat de València, tindrà un germà major que abraçarà tota l’àrea metropolitana i connectarà espais naturals d’interés, no sols per als usuaris de les bicicletes, sinó també per a vianants.

Almenys, aquest és l’objectiu que s’ha marcat la Conselleria d’Obres Públiques amb el projecte de l’Anell Verd Metropolità de València, una actuació que s’emmarca dins l’objectiu de crear una xarxa per a bicicletes i vianants en tota la Comunitat Valenciana.

Així, juntament amb l’Anell Verd, estan projectats la Via Litoral i la recuperació d’antigues vies verdes, i també com estan posant-se en marxa passejos per a bicicletes i vianants en diferents localitats i estan duent-se a terme actuacions de millora de la seguretat viària i l’accessibilitat dels vianants.

Anell Verd Metropolità

El projecte de l’Anell Verd Metropolità és un corredor circular de més de 52 km, destinat als vianants i ciclistes que travessarà i unirà les comarques de l’Horta de València.

Amb la posada en servei, la Generalitat pretén crear un eix estructurant de la futura malla metropolitana, integrada pels carrils bici ja existents, més les actuacions que es desenvolupen a escala municipal i comarcal.

Aquest Anell Verd s’ha estructurat en quatre grans trams, dividits, al seu torn, en diversos subtrams per a agilitzar-ne la construcció i la posada en servei: El Tram Sud, entre Pinedo i Aldaia; el Tram Oest, des d’Aldaia a Massarrojos; el Tram Nord, entre Montcada i Port Saplaya (Alboraia) i el Tram Front Litoral entre Port Saplaya i Pinedo.

La consellera, María José Salvador, visita la nova via ciclista a la Vall d'Uixó.

En aquests moments ja estan redactant-se els projectes de construcció dels trams Sud i Nord, i pròximament es licitarà la redacció dels projectes del Tram Oest.

El Tram Sud, de 15 quilòmetres de longitud, comença a Pinedo, on es desprén de la via per a ciclistes i vianants que uneix València i el Saler, recorre l’horta i acaba a Aldaia, en la glorieta que uneix les carreteres CV-409 i 403, punt d’inici del futur Tram Oest de l’Anell Metropolità.

El Tram Oest s’iniciarà en el terme municipal d’Aldaia, en la glorieta que uneix les carreteres CV-409 i 403, des d’on es dirigirà cap al nucli urbà d’Aldaia vorejant-lo i continuant direcció nord cap a Quart de Poblet, Paterna, el campus universitari de Burjassot-Paterna, Godella i Rocafort, fins a connectar a Massarrojos amb el Tram Nord de l’Anell Verd Metropolità.

El Tram Nord recorrerà la comarca de l’Horta Nord, un territori d’alt interés paisatgístic, cultural i mediambiental, de relleu pràcticament pla. Amb una longitud aproximada de 12 km, unirà Montcada amb la platja de Port Saplaya.

El tram de l’Anell Verd que transcorrerà pel front litoral, amb una longitud aproximada de 14 km, pretén donar continuïtat a trams de carrils bici i andanes de vianants que hi ha a Port Saplaya, la Patacona i València, de manera que el nou corredor resultant transcórrega de manera contínua per tota la façana litoral fins a Pinedo.

Amb aquesta actuació, la Conselleria busca disposar d’una via mediambientalment integrada que aproxime els ciclistes i els vianants als paisatges i als espais naturals rellevants com l’horta de València, el parc natural de l’Albufera i el parc fluvial del Túria, i els altres elements del patrimoni natural i cultural de l’entorn.

Es tracta d’una de les actuacions que es desplegaran dins del Programa FEDER 2014-2020, el capítol corresponent del qual a les noves actuacions en matèria de sendes ciclables i carrils bici es durà a terme per la Generalitat en tot l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Senyal d'una de les vies verdes recuperades.

Paral·lelament, ja està redactant-se el projecte per a construir una nova ruta per a bicicletes i vianants entre l’Horta Sud i la ciutat de València des de la CV-400 que connecte la xarxa de carrils bici i voreres del nucli urbà de València amb el barri de la Torre conegut com a Sociòpolis.

Via Litoral

Dins l’objectiu de fomentar l’ús de la bicicleta per a reduir l’ús dels vehicles privats, es planteja l’estudi d’un corredor que transcórrega en paral·lel i com més pròxim millor a la línia de costa i que comunique tot el territori de la Comunitat, des de Vinaròs a Pilar de la Foradada.

Totes aquestes accions es complementen amb actuacions en antigues vies verdes. Gràcies a la intervenció de la Conselleria d’Obres Públiques, fa poc s’ha recuperat el traçat original de la Via Verda al seu pas per Altura.

Aquesta via recorre les localitats de Barraques, Caudiel, Xèrica, Navaixes, Altura, Sogorb, Soneja, Sot de Ferrer, Algar de Palància i Algímia d’Alfara. En total són 84 quilòmetres, en què ja s’ha actuat per a adequar-ne 68 quilòmetres.

Igualment està prevista, segons va anunciar la consellera Salvador, la recuperació del primer dels trams del camí de l’antic Trenet, entre Carcaixent i Dénia, que transcorre entre l’antiga estació de la Barraca d’Aigües Vives i l’antic baixador de Benifairó de la Valldigna. Es tracta d’una de les vies verdes més reconegudes d’Espanya, amb 60 quilòmetres en total d’indubtable interés mediambiental.

Noves rutes per a bicicletes i vianants

En aquesta línia d’actuació s’inclou la nova ruta ciclista amb passeig de vianants que connecta Borriana amb el seu port, així com el carril per a bicicletes i vianants entre Castelló i Almassora, on la Generalitat ha aconseguit la connexió total per a poder anar amb bicicleta des de Nules fins a la platja de la Conxa a Orpesa, coneguda com a ruta CR-18.

De la mateixa manera, la Conselleria impulsarà el carril per a bicicletes i vianants que unirà les poblacions de Borriana i Vila-real. Aquest nou eix connectarà amb el CR-18 i farà que Vila-real estiga vinculada a la xarxa de més de 88 quilòmetres de vies per a bicicletes i vianants de la província de Castelló.

A aquestes vies se sumen el passeig ciclista i de vianants que ha executat la Conselleria per a unir la Vall d’Uixó amb el paratge de les Coves de Sant Josep i que inclou un parc urbà i la millora en la parada d’autobusos i el carril per a bicicletes i vianants des del poliesportiu d’Onda fins al camí de les Monges Clarisses.