Ximo Puig lamenta la "ruptura emocional" a Catalunya i demana "ara mateix" un nou "relat territorial"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s'ha mostrat aquest diumenge "trist" per la "ruptura emocional i la fractura que s'està produint a Catalunya" i ha considerat que "els actors principals" en aquest assumpte "han fracassat".

Puig ha realitzat aquestes declaracions en el Palau de la Generalitat, on avui han començat els actes oficials de commemoració del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

"Tots estem perdent; em produeixen tristesa les imatges i el que hi ha darrere, la ruptura emocional, la fractura que s'està produint".

També "la falta d'intel·ligència enorme en els últims anys, el fracàs de la política i els seus actors principals".



Al seu judici, ara "només hi ha lloc per el diàleg; ara mateix ha d'haver-hi un nou relat territorial per a Espanya en el qual els diferents pobles tinguen un encaix compartit".



Finalment, ha demanat "als actors principals" que "facen un pas arrere si no són capaços de dialogar" perquè "l'important són els ciutadans i no és possible la deslegitimació de la convivència democràtica".