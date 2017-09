CCOO denuncia al Hospital de la Ribera ante Trabajo por las condiciones de nefrología

Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado al Hospital de la Ribera de Alzira ante inspección de trabajo por las condiciones de trabajo de la consulta de nefrología del centro, puesto que desde hace meses está situada en un "antiguo cuarto de baño reformado" sin ventilación ni iluminación directa y "sin espacio suficiente" para que los profesionales efectúen su trabajo.

La sección del sindicato en este centro de salud interpuso una denuncia ante la Inspección de trabajo el pasado 18 de agosto como consecuencia de la falta de colaboración de la empresa -Ribera Salud- para resolver las condiciones de la consulta de nefrologia, según ha indicado la organización en un comunicado. El Inspector de Trabajo realizó una visita a las dependencias del centro hospitalario el pasado 1 de septiembre para reconocer las instalaciones y proceder a la verificación de la denuncia presentada por CCOO.

La consulta de nefrología, según el sindicato, "no dispone de ventilación ni iluminación directas, ni espacio suficiente para poder realizar el trabajo con condiciones que respetan la normativa sobre salud laboral". La sala es "tan reducida que no permite mantener la privacidad, movilidad, intimidad y el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, porque se visita a dos pacientes al mismo tiempo, separados por un tabique sin puerta", han agregado desde Comisiones Obreras. "Desde que se cambió, hace meses, la ubicación de la consulta de nefrología, en las dependencias de un antiguo cuarto de baño, ahora reformado y destinado a visitar a los pacientes, CCOO ha venido solicitando a la empresa que cambiara de lugar la consulta, por considerar que este recinto no reúne las condiciones adecuadas ni el espacio suficiente", han explicado.

"Falta de inversiones"

CCOO pidió el cambio de la consulta en el Comité Mancomunado de Salud Laboral del Departamento de La Ribera y ante el Inspector de Trabajo de forma verbal. Como la empresa no realizó "ninguna gestión para mejorar las condiciones, el sindicato se ha visto obligado a presentar la denuncia ante la Inspección de Trabajo para que inste a la empresa a buscar una nueva ubicación".

El sindicato se ha referido también a la "falta de inversiones en el departamento de la Ribera, incluido el Hospital de La Ribera, en dotación, reparación y restitución de los equipamientos médicos y mobiliarios deteriorados por su uso durante los últimos 18 años". Gran parte del mobiliario de las consultas y otro equipamiento "han sido una inversión por requerimiento de Inspección de Trabajo y a instancia de las denuncias de CCOO". Comisiones Obreras ha reclamado además inversiones en alta tecnología; que se nombre con la "mayor celeridad posible" un nuevo comisionado en el departamento de Salud de la Ribera, tras la renuncia de Antonio Enguix, y un aumento de la plantilla del centro, así como que se efectúen las sustituciones del personal en el Centro de Salud de Alzira.