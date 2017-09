Unas 200 personas protagonizan una marcha antitaurina en Algemesí

Con lemas como 'Algemesí sense sang' o 'Diners tacats de sang' alrededor de 200 personas procedentes de diferentes lugares de España han participado este sábado en la XII manifestación antitaurina celebrada en la localidad valenciana contra la matanza de decenas de becerros durante la semana taurina que tiene lugar entre el 23 de septiembre al 1 de octubre, en la que se "torturarán y matarán" 42 terneros de dos y tres años en la famosa plaza cuadrada de la población.

"La de Algemesí es la segunda plaza valenciana, tras la de la capital, donde se matan más animales cada año", explican los animalistas, que han entonado cánticos como: 'Algemesí antitaurí'; 'Tauromàquia abolició'; 'La tortura no és cultura; 'Ací estem, nosaltres no matem'; 'Con el sufrimiento yo no me divierto'; 'No es el siglo I es el XXI'; 'Cómo os puede divertir ver a un animal sufrir'; 'Maltrato animal, verguenza nacional'; o 'No pararemos hasta la abolición'.

Esta manifestación de protesta, convocada por Folgança d’Algemesí y Iniciativa Animalista con el apoyo de la Plataforma Carles Pinazo y SPAMA-Safor, y en la que han participado partidos y colectivos como Pacma, Gladiadores por la Paz o Amnistía Animal, entre otros, se ha celebrado de forma pacífica bajo el control de agentes de la Policía Nacional para evitar incidentes, y ha coincidido con el primer día de actos taurinos en Algemesí.

Al comienzo de la marcha se ha leído el texto 'Es ací i és ara', centrado en denunciar la muerte de los astados y las leyes que amparan esta práctica y permiten "llevar a niños a ver torturar un toro porque normalizan la violéncia contra los seres más débiles". Tras pasar por la calle de las Arbres se ha leído el manifiesto 'Diners tacats de sang' en la plaza del Mercado, a través del cual se ha pretendido denunciar que se destine dinero público a estas actividades pese a que se trata de un acto privado.

Así, según Folgança el Ayuntamiento, además de ceder el espacio de la plaza, destina 32.000 euros a la semana taurina, "además de las partidas destinadas a pintar la plaza, retirar la arena manchada de sangre, recoger las barreras... unos gastos que ascienden a unos 85.000 euros". La concentración, tras una parada en la esquina de la calles Valencia con San Sebastián, ha finalizado en la plaza de la Ribera: "La tortura caurà, malgrat tot".