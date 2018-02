AENA gastó 750.000 euros en la organización de las juntas de accionistas entre 2015 y 2017

El sindicato CSIF de AENA ha hecho pública una carta del actual presidente de la entidad aeroportuaria, Jaime García-Legaz, en la que detalla al senador de Compromis, Carles Mulet, el dinero que se había gastado la empresa en las juntas de accionistas entre los años 2015 y 2017 bajo la presidencia de José Manuel Vargas: 750.000 euros.

En la misiva se detalla que la entidad aeroportuaria se gastó en la junta de accionistas de AENA en 2015 272.610 euros, mientras que en la de 2016 la factura fue de 264.363 euros y en la de 2017, el coste se elevó a 210.818 euros. Las tres juntas de accionistas supusieron para la compañía un dispendio de 747.791 euros. El importe de la licitación para la junta general de accionistas de 2018 es de 127.296 euros, sin impuestos, entre un 40% y un 50% por debajo del precio de las celebradas bajo la presidencia de Vargas.

En la carta, García-Legaz justifica la celebración de las juntas de accionistas en la terminal aeroportuaria de Barajas para "facilitar labores organizativas del acto llevadas a cabo por el personal de AENA y criterios de eficiencia económica". El diputado de Unidos Podemos, Ricaro Sixto, había preguntado con anterioridad sobre el coste de estos actos con los accionistas y si había algún problema de seguridad en caso por la celebración en el aeropuerto en caso de que haya una alerta local, pero AENA no ha respondido.

El sindicato CSIF señala que era inaceptable que se siguieran "tapando las vergüenzas" y " no saber qué gastaba el ex Presidente José Manuel Vargas en sus fiestas de la Junta de Accionistas", unas actuaciones que a juicio del sindicato estaban encaminadas a "ensalzar la imagen del nefasto ex Presidente de AENA, de peor recuerdo".