La AHE pide "procedimientos claros" para devolver las cláusulas suelo

El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, ha pedido hoy que se establezcan cuanto antes "procedimientos claros" para que la banca devuelva a los hipotecados con cláusulas suelo "abusivas" lo que les corresponde, mediante un código de buenas prácticas "voluntario".

En declaraciones a Efe, González ha explicado que este tipo de procedimientos "voluntarios" ya han demostrado su eficacia en otras ocasiones, como cuando "casi toda la banca" se adhirió al código aprobado para evitar los desahucios por impago de la hipoteca.

González también ha recordado que las cláusulas suelo nunca han sido declaradas "ilegales" por los tribunales, sino que han dictaminado que "algunas" son abusivas por falta de transparencia, por lo que no sería muy lógico que el Gobierno aprobara un decreto ley para regular este asunto.

Para el presidente de la AHE, habrá que comprobar si "todas estas cláusulas son abusivas", por lo que decretar un procedimiento igual para todas las entidades no sería acertado, a su juicio, pues no todas han incluido cláusulas suelo en sus hipotecas y no todas las que sí lo han hecho han sido opacas o abusivas.

Algunos bancos ya han tomado la iniciativa y han anunciado que devolverán el dinero a sus clientes con cláusulas suelo para evitar demandas posteriores, igual que ha ocurrido con los gastos de constitución hipotecaria.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) inició ayer una campaña contra "los abusos hipotecarios", centrada en recuperar parte de los gastos de notario y registro en las operaciones de cancelación, novación y subrogación hipotecarias.

Según los consumidores, más de 30.000 operaciones hipotecarias al mes en España son susceptibles de beneficiarse de esta campaña, y hoy mismo algunas entidades ya se mostraban dispuestas a modificar las cláusulas relativas a los gastos hipotecarios para evitar problemas.

Volviendo al caso concreto de las cláusulas suelo, el presidente de la AHE también recomendó "prudencia" a los bancos, que "deben tener cuidado con el dinero de sus accionistas".

González también ha querido recordar que las hipotecas son un producto bancario de larga duración, por lo que muchas fueron concedidas "en los años 90", cuando este tipo de controversias no había comenzado.

"Todos queremos que esto acabe cuanto antes y de la mejor forma posible", dijo, antes de advertir que este asunto se está judicializando demasiado y se está "magnificando".

No conviene generalizar, es un asunto que requiere sosiego, pues la presión sobre la banca "es enorme" y conviene racionalizar e ir caso por caso: la solución no debe ser homogénea, dijo.

En el caso de aprobarse un real decreto, González se mostró partidario de "analizar" su contenido para ver "si llega hasta donde tiene que llegar".