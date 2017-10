Abogados piden al PE investigar sobre el glifosato para parar su renovación

Dos de los abogados que revelaron los llamados "Papeles Monsanto" pidieron hoy al Parlamento Europeo (PE) una comisión de investigación para analizar el caso y estudiar la relación del glifosato, el polémico herbicida comercializado principalmente por esta compañía, con el cáncer.

Los abogados Michael Blaum y Brent Wisner presentaron hoy en Bruselas estas revelaciones, que alegan que la compañía pagó para obtener estudios favorables a sus productos, un día antes de que los Gobiernos europeos y la Comisión Europea (CE) debatan en Bruselas si renuevan o no la licencia de este pesticida diez años más.

Los letrados acudieron con dos de sus 500 clientes - Teri McCall, que perdió a su marido víctima de un linfoma no Hodgkiniano, y John Barton, granjero californiano que lucha contra la misma enfermedad- que buscan probar en los tribunales que la causa del cáncer está ligada al uso durante décadas del "Round Up", pesticida comercializado por Monsanto, a base de glifosato.

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó en 2015 sobre los riesgos cancerígenos del glifosato, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) aseguraron después tener evidencias científicas para clasificar el herbicida, el más utilizado del mundo, como no cancerígeno.

Los "Papeles Monsanto", más de 10.000 páginas confidenciales, incluyen decenas de intercambios de correos entre la empresa y científicos y reguladores.

Wisner explicó hoy a Efe que pidió reunirse con la CE para analizar estas investigaciones, pero que esta lo consideró "inapropiado", dado que los abogados son parte de un litigio en curso.

"Los principios de precaución de la Unión Europea defienden que si no hay seguridad sobre un producto no se aprueba. Ahora mismo no la tenemos. Creo que todo esto tiene que pararse y debe conducirse una investigación para ver cuál es la relación entre el producto y el cáncer y la evidencia científica", dijo el abogado.

Por ello, los abogados enviarán hoy una carta a la Eurocámara para pedir "una investigación que explore las relaciones entre reguladores europeos y Monsanto".

Monsanto se defiende de las acusaciones en su blog, en el que declara que "los activistas están tratando de distorsionar los hechos para minar la credibilidad de los organismos reguladores científicos europeos".

"En un intento por desautorizar las recientes evaluaciones emitidas en Europa sobre la seguridad del glifosato, los activistas están haciendo declaraciones falsas, inexactas y engañosas con respecto a documentos recientemente revelados en el contexto de procedimientos legales en Estados Unidos", argumenta la compañía.