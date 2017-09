Airbus confirma que los ajustes en los programas A400M y A380 impactarán en el empleo

El presidente de Airbus España, Fernando Alonso, confirmó hoy que los ajustes previstos en los programas A380 y A400M repercutirán en el empleo de las factoría implicadas en el desarrollo de estos aviones, como son las de Sevilla y Puerto Real (Cádiz).

En una conferencia pronunciada en los desayunos informativos "Fórum Europa. Tribuna Andalucía", Alonso, a preguntas de los representantes sindicales asistentes al acto, admitió que el empleo "sufrirá" por la reducción en la producción del A380, que afecta a las factorías de Puerto Real y Tablada en Sevilla, así como por la decisión de alargar las entregas del avión militar A400M.

No obstante, señaló que Airbus estudia cómo amortiguar el impacto de estas decisiones con más carga de trabajo.

Explicó que esas decisiones se deben a que no se cumplen las previsiones de venta de ambas aeronaves y apuntó que en el caso del A380 -el avión comercial más grande del mundo- no convence a las aerolíneas, y, de hecho, hace cuatro o cinco años que no se vende una nueva unidad.

Por este motivo, Airbus ha decidido reducir la producción del A380, resaltó.

En el caso del avión militar A400M, que se monta y ensambla en Sevilla, Alonso precisó que en 2016 se dedicaron a solucionar los problemas técnicos y de motores, y una vez superados se centrarán en exportarlo.

Explicó que tienen dos ofertas en firme para este avión y destacó el interés y la satisfacción de los clientes del A400M, por lo que se mostró convencido de que se va a vender, aunque señaló que "costará arrancar" y, por ello, Airbus ha decidido adaptar la cadencia de producción y alargar las entregas, lo que repercutirá en el empleo.

También ha confirmado que las conclusiones de la comisión de investigación del accidente de un A400M en Sevilla, en el que murieron cuatro personas, están todas en marcha y el 80 % cumplidas y destacó que no ha salido nada en ese informe que no supieran y que no se hubiera corregido.

Alonso avanzó que dentro de la división de defensa, el C295, donde Airbus es líder del mercado, aunque es "pequeño y con altibajos", se tiene previsto cerrar contratos para vender aviones de este tipo a Canadá y 55 unidades a India.

Pese a que los contratos no están cerrados, el directivo de Airbus se mostró convencido de que el de India se "ganará" porque cumplen todos los requisitos y son los únicos, aunque no sabe cuándo porque sus ritmos son distintos a los europeos.

Preguntado por el mercado de los drones, manifestó que Airbus ha llegado tarde a los militares y está entrando en los comerciales para labores de vigilancia, fronteras y desastres naturales, entre otros, y creó una filial en Estados Unidos porque es un mercado muy dinámico.

El presidente de Airbus España puso en valor el impulso dado por este compañía a la industria aeronáutica andaluza y sevillana hasta colocarla en el "punto más alto de la UE".

Igualmente, destacó que Airbus es una empresa "puntera aeroespacial" que ahora fabrica 160 aviones en un mes y medio y cuando se fundó en 1972 necesitaban diez años para esa fabricación.

Además, cuenta con una cartera de pedidos de 6.000 aviones, lo que supone trabajo para diez años, y factura en España unos 5.300 millones de euros al año.