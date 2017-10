América Latina aúna esfuerzos en su lucha contra la desigualdad social

Los países de América Latina y el Caribe profundizarán en su lucha hacia una mayor reducción de la desigualdad social durante la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la Cepal, que se inauguró hoy en Montevideo.

Así lo expresó en el evento regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa.

Novoa apuntó que durante la reunión "se continuará profundizando el diálogo y la agenda regional" hacia la reducción de uno de los mayores problemas que enfrentan los países latinoamericanos como lo es la desigualdad.

"Hoy América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo a pesar de los notorios avances, donde el trabajo informal asciende a porcentajes alarmantes y la polarización se manifiesta como un freno insoslayable al desarrollo", aseguró el canciller.

"Desde Uruguay, en su búsqueda de no dejar a nadie atrás, se han dado pasos enormes. Sabemos que no son suficientes pero son sin duda un aliciente para no bajar la guardia y seguir trabajando hasta la concreción de un objetivo que nos compete y compromete a todos", añadió.

En esa misma línea se manifestó la directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jessica Faieta, quien destacó la importancia del foro para que los países discutan sus "retos" más importantes y generen redes operativas de cara a las metas globales para 2030.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena y la ministra de Desarrollo Social del país, Marina Arismendi, se refirieron al país anfitrión como un "ejemplo" para la región en esa línea.

Bárcena destacó que en las mediciones que realiza Cepal se ha notado que "Uruguay es un país que ha jugado un papel fundamental en el tema del desarrollo social", ya que ha logrado reducir su pobreza a un 5 % con cifras de pobreza extrema insignificantes.

La alta funcionaria apuntó que uno de los aspectos más destacados en Uruguay es la formalización del empleo, que se vuelca a una mejor calidad de vida de la población, así como la "territorialización", que es uno de los puntos a los que se está abocando el Gobierno actualmente.

"Destaca también el hecho de que Uruguay tiene una política social que se fija y tiene sensibilidad respecto al ciclo de vida y atiende desde la niñez hasta el adulto mayor y lo incorpora en un sistema integrado de cuidados", añadió.

Sobre ese mismo punto, Arismendi resaltó el hecho de que se considere al cuidado como un derecho, algo en lo que Uruguay invita a otras naciones de la región para que lo adopten.

"Este cambio demográfico que está sucediendo en el país, como está sucediendo en nuestro continente y en el mundo, para nosotros no se plantea en el término de o atendemos a los niños o a las personas mayores. Acá se trata de la solidaridad multigeneracional a lo largo del ciclo de vida", remarcó.

"Tiene que ver con la diversidad de género, el acceso al trabajo y cómo nacen los niños y niñas, cómo ejercen sus derechos aquellas personas que no tienen cómo valerse por sí mismas y cómo generamos puestos de trabajo de calidad y capacitados", explicó.

Asimismo y en un plano más general, la ministra uruguaya recalcó la importancia del apoyo de la Cepal y las organizaciones de la ONU y señaló que los Gobiernos de la región deben trabajar en conjunto con la sociedad civil.

"En nuestro país y los distintos países de América Latina hay una sociedad que peleó y conquistó muchos derechos antes que los Gobiernos lo valoraran y legislaran. Hoy juntos queremos que haya generaciones que sigan peleando por esto", concluyó.

La Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe terminará el próximo viernes y acojerá cuatro paneles con representantes del Gobierno, la academia y la sociedad civil de los países de la región, así como diez eventos adicionales.