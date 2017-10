Andalucía superará el 82 % de ocupación hotelera en el puente del Pilar

Los establecimientos hoteleros andaluces registrarán una ocupación media del 82,5 % durante el próximo puente del Pilar, comprendido entre el 11 y el 15 de octubre, según los datos del sondeo realizado por la Consejería de Turismo y Deporte.

Las cifras estimadas no son comparables con 2016, ya que los periodos no son equiparables y los días festivos no son homogéneos en toda España y en Andalucía, según la Consejería.

Por provincias, Málaga se sitúa a la cabeza en ocupación estimada, con el 87,4 %; seguida de Cádiz, con el 87 %, y Sevilla, con el 86,6 %.

Por su parte, en Granada, Huelva y Córdoba la cobertura de las plazas de los establecimientos hoteleros alcanzará el 83,4 %, el 78,5 % y el 77,2 %, respectivamente.

En Jaén el porcentaje será del 70,9 %, mientras que en Almería se registrará casi un 60 % de ocupación.

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha señalado en un comunicado que, de confirmarse estos resultados, Andalucía "prolonga las cifras positivas" que se registran en lo que va de 2017, lo que, a su juicio, pone de relieve la "competitividad de la oferta que aporta experiencias todo el año".

Ha subrayado que el objetivo es conseguir que "cada vez los veranos y las temporadas sean más largas con atractivos de cultura y ocio, eventos deportivos y gastronómicos".

A este respecto, ha abogado por prolongar la actividad durante el otoño y "aprovechar la oportunidad que suponen las buenas temperaturas y la bonanza del clima", previstas para estos próximos días.

En el sondeo se refleja también que más del 91 % de los empresarios andaluces opina que el puente festivo ofrecerá resultados iguales o mejores que los del año anterior.

Las provincias más optimistas son Huelva, Sevilla y Málaga, ya que el 73,5 %, el 65,6 % y el 51,2 % de los establecimientos esperan alcanzar una mejor ocupación, mientras que el resto muestra una percepción más moderada.