Anfac trabaja con el Gobierno en un Movea más largo y estructural para 2018

El vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, ha asegurado hoy que la patronal de fabricantes de automóviles y el Gobierno trabajan en un Plan Movea (de ayuda a vehículos alternativos) "más largo y estructural" para 2018.

En la presentación de la Memoria Anual 2016 de Anfac, Armero ha señalado que el Movea de este año, dotado con 14,26 millones de euros, "llega un poco tarde", al tiempo que ha pedido continuidad en las ayudas a la renovación del parque automovilístico.

El vicepresidente de la patronal de fabricantes de automóviles también ha explicado que desde Anfac han pedido a Bruselas que haya un IVA reducido para el vehículo alternativo.

En este sentido, ha comentado que la contestación por parte de la Unión Europea ha sido positiva, aunque también ha apuntado que del Gobierno español no ha recibido respuesta todavía.

También ha dicho que Anfac sigue trabajando en su propuesta de eliminar los impuestos de matriculación y de circulación, para que sean sustituidos por tasas que graven el uso y no la compra.

Asimismo, ha dicho que la patronal se ha propuesto que en 2020 el 10 % de las matriculaciones pertenezcan a vehículos alternativos, frente al 2,7 % actual.

En este sentido, ha recordado que el parque automovilístico español tiene una media que supera los 12 años de edad, algo que ha calificado como "el gran problema" de ciudades como Madrid o Barcelona.

Sin embargo, ha subrayado que, aunque el automóvil "tiene su parte de culpa", no todos los problemas de contaminación están relacionados con el transporte, ya que "hay otras fuentes de emisiones".

Armero ha reconocido que en los últimos años la oferta de vehículos alternativos no ha sido elevada, aunque ha pronosticado que aumentará ya que los fabricantes están trabajando en ello.

También ha puesto de relieve que hay poca infraestructura a la hora de recargar estas unidades.

Otro de los problemas, ha resaltado, es que no hay una definición "clara" de lo que es un gestor de carga.

Sobre este asunto, ha dicho que el Gobierno realizará en el próximo semestre "un cambio" en esta figura.

En cuanto a los 50 millones de euros presupuestados por el Ejecutivo para la movilidad eficiente, Armero ha indicado que desde Anfac no cuentan con este plan a la hora de realizar las previsiones de matriculaciones ya que, según ha añadido, "no hay nada todavía" y "no está delineado".