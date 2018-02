El Banco de España se compromete con el código de conducta de mercado de divisas

El Banco de España se ha comprometido hoy a respaldar y promover el Código Global de Mercado de Divisas, que fue desarrollado por el Banco de Pagos Internacionales (BIP) con el objetivo de fomentar un mercado de divisas robusto, justo, líquido, abierto y apropiadamente transparente.

Además del Banco de España, otros seis bancos centrales que forman parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), han publicado su declaración de compromiso con el citado Código.

En noviembre de 2017, otros quince bancos centrales ya publicaron la citada declaración, en tanto que los demás bancos centrales del SEBC lo harán no más tarde de mayo.

Según ha explicado el Banco de España en su declaración de compromiso, tras examinar el contenido del Código, el organismo "reconoce que constituye un conjunto de principios generalmente aceptados como buenas prácticas en el mercado mayorista de divisas".

El Banco de España confirma que actúa en calidad de participante del mercado según se define en el Código, y se compromete a llevar a cabo sus actividades "de manera coherente" con los principios que en él se recogen.

A tal fin, "basándose en el tamaño y la complejidad de sus actividades, así como en la naturaleza de su participación en el mercado de divisas" el Banco de España ha adoptado "las medidas adecuadas para ajustar sus actividades a los principios del Código", ha explicado.

Con la declaración de compromiso publicada hoy, los bancos centrales ponen de relieve que los principios del Código son importantes para promover la integridad y el correcto funcionamiento del mercado mayorista de divisas.

Para que se cumpla en última instancia el objetivo del Código, también animan a todos los participantes en el mercado de divisas a adherirse al mismo.

Los bancos centrales del SEBC (formado por el BCE y los bancos centrales nacionales de todos los estados miembros de la UE hayan o no adoptado el euro) que han publicado hoy su declaración de compromiso son Ceská Národní Banka, Banco de España, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banca Nationala a României y Bank of England.