El Banco Santander seguirá presente en Cataluña y no contempla su independencia

El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha asegurado hoy que la entidad seguirá presente en Cataluña y no contempla la independencia de la región.

Además, ante la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoque elecciones, "lo importante es qué se pretende" con ellas, ha comentado el "número dos" del Banco Santander en rueda de prensa.

El banquero ha reconocido que existe incertidumbre sobre la situación de Cataluña como consecuencia de la tensión política y ello, ha lamentado, retrasa inversiones.

"Hasta ahora no es relevante porque ha pasado poco tiempo", ha explicado, pero la clave es cuánto dura la incertidumbre, porque como comentó esta mañana a los analistas, si persiste la crisis catalana, acabará afectando a toda la economía española.

Sobre el movimiento de depósitos por parte de los clientes entre entidades por la deriva independentista catalana y la posibilidad de que Santander se haya beneficiado de esa situación, ha considerado que el traspaso de fondos no ha sido significativo.

"Hemos visto más afluencia de clientes al banco pero la materialidad es muy difícil de valorar", ha añadido la mano derecha de Ana Botín al frente del Banco Santander.

Preguntado por si la entidad teme un aumento de la morosidad hipotecaria en Cataluña si los clientes siguen las proclamas de algunos independentistas que abogan por no hacer frente a los pagos con los bancos, el consejero delegado ha confiado en la "sensatez" de la gente.

Los créditos cuando no se pagan es porque la gente no puede, ha añadido, dando a entender que no suele ser por un acto de rebeldía.

En cuanto al cambio masivo de sedes por parte de empresas tradicionalmente radicadas en Cataluña, comprende estos traslados por las explicaciones que han ofrecido: minimizar el riesgo y dar mayor estabilidad y futuro a las compañías.