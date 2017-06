Berlín afirma que la imposición de la cuota femenina en grandes empresas funciona

El Gobierno alemán afirmó hoy que la imposición por ley hace dos años de una cuota mínima del 30 % de mujeres en los consejos de vigilancia de las grandes empresas funciona, mientras que dejar los porcentajes de representación femenina en manos de las compañías no arroja mejoras.

En una rueda de prensa para presentar el primer balance, en el que han sido analizadas 1.747 empresas sujetas a la nueva regulación, la ministra de la Familia y la Mujer, la socialdemócrata Katarina Barley, señaló que donde existen directrices vinculantes para avanzar hacia la igualdad y aumentar el porcentaje de mujeres, su presencia ha aumentado.

Así, el porcentaje de mujeres en los consejos de vigilancia -consejeros no ejecutivos- de empresas con cotización en bolsa subió del 19,5 en 2015 al 21,2 % en 2016, a lo que contribuyeron en gran medida las empresas sujetas a la cuota obligatoria, que ampliaron la representación femenina en los consejos de vigilancia del 25 % al 27,3 %.

No obstante, Barley lamentó que "prácticamente no se ha registrado movimiento" si se analizan los cargos directivos de las empresas, para los que la ley establece únicamente que debe fijarse un objetivo voluntario y donde la representación femenina se limita al 6,1 %.

"Todavía son pocas las empresas que se fijan siquiera el objetivo de conseguir que una mujer forme parte de la dirección", señaló la ministra, quien consideró que "habrá que introducir también cuotas vinculantes si no hay cambios".

El balance, recalcó el titular de Justicia, el también socialdemócrata Heiko Maas, muestra que "ahí donde rige la cuota, los esfuerzos (por parte de las empresas) son más intensivos".

"Estamos al comienzo de un cambio cultural, pero todavía no hemos llegado a donde queremos", subrayó Maas, quien lamentó que "el compromiso voluntario nunca ha funcionado".

La ley de cuotas fue una de las propuestas que los socialdemócratas incluyeron en 2013 en el acuerdo de gobierno.

Los dos ministros criticaron que sólo el 30 % de las empresas analizadas fijaron cuotas de representación en los puestos directivos superiores al 0 %.

"El objetivo cero no puede ser un estado permanente", advirtió Barley, quien agregó que en el primer año desde la introducción de la ley pueden existir motivos para no fijar metas ambiciosas, pero no en el segundo.

Tras subrayar que no se trata de favorecer a las mujeres, la ministra señaló que "la equiparación de sexos es una maratón, no una carrera de velocidad", por lo que "hay que ir paso a paso".

En el caso del servicio público, señaló que el porcentaje de mujeres ha subido ligeramente, pero siguen siendo demasiado pocas.

En este sentido, la ministra aludió a la jornada a tiempo parcial parcial como uno de los principales obstáculos para las mujeres que quieren hacer carrera y ocupar puestos directivos.