La CE anuncia 12 millones para regalar un billete de Interrail a jóvenes de 18 años

La Comisión Europea (CE) anunció hoy un presupuesto de 12 millones de euros para un programa que propone otorgar a cada europeo, en el día de su mayoría de edad, un pase de Interrail para viajar en tren por Europa durante un máximo de un mes.

La CE prevé que entre 20.000 y 30.000 jóvenes se beneficiarán de un programa que tiene como objetivo "fomentar la identidad europea, reforzar los valores comunes y promover el descubrimiento de lugares y culturas europeas".

"Es importante que ofrezcamos a todos nuestros jóvenes la oportunidad de ampliar sus horizontes y aumentar su experiencia en otros países. La educación no es solo lo que aprendemos en el aula, sino lo que descubrimos sobre las culturas y tradiciones de nuestros conciudadanos europeos", afirmó el comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics.

La iniciativa pretende, según informó la CE en un comunicado, ofrecer una oportunidad de viajar al extranjero a jóvenes "independientemente de su contexto social o educativo".

La CE anunció que lanzará una campaña de promoción del programa para informar a los jóvenes que cumplirán la mayoría de edad este año y abrir la primera convocatoria.

Se espera que los primeros viajeros realicen la experiencia durante el próximo verano.

La CE apoyó así la propuesta que hizo en octubre de 2016 el Partido Popular Europeo (PPE) en la Eurocámara y que fue secundada por el grupo socialista (S&D) y Los Verdes, y cuyo principal objetivo era hacer "que los jóvenes se sientan más cerca de Europa".

Según el estudio "Generation What", promovido por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) alrededor de un tercio de europeos no conoce a nadie en otro Estado miembro, y casi un cuarto (23 %) no habla ninguna lengua extranjera, una situación que se pretende atajar con el nuevo programa.

Por último, la propuesta también pretende animar a los jóvenes a utilizar la red ferroviaria europea, en la que la UE ha invertido 23.400 millones de euros entre 2007 y 2013 y espera destinar 29.900 millones para el periodo 2014-2020.