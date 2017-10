La CE investiga si Reino Unido permitió a multinacionales pagar menos tasas

La Comisión Europea (CE) abrió hoy una investigación en profundidad para determinar si un régimen fiscal británico por el que no se aplican las reglas contra evasión de impuestos a ciertas operaciones de grupos multinacionales permite a estas empresas pagar menos tasas en contra de las normas europeas.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, dijo en un comunicado que la investigación busca "garantizar que esta excepción no viola las reglas de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado", ya que teme que pueda ser el caso.

Las reglas de Corporaciones Extranjeras Controladas (CFC, por sus siglas en inglés) de Reino Unido impiden que las empresas británicas empleen una filial en un territorio con una reglamentación fiscal débil o inexistente para evitar pagar impuestos.

El sistema permite a las autoridades fiscales británicas "recolocar" todos los beneficios de una filial 'offshore' de vuelta a la empresa matriz en Reino Unido, donde se le pueden aplicar los impuestos pertinentes, indicó la CE.

Sin embargo, estas reglas incluyen desde 2013 una excepción para ciertos ingresos de financiación (los pagos de intereses percibidos por prestamos) de las multinacionales, un tipo de ingresos que las compañías utilizan con frecuencia para transferir sus beneficios a otras jurisdicciones, señala el Ejecutivo comunitario.

"Así, una multinacional activa en Reino Unido puede financiar un grupo de empresas extranjeras a través de una filial 'offshore'", explica la Comisión.

Gracias a esta exención, las multinacionales "pagan unos impuestos muy limitados o inexistentes por los beneficios de sus operaciones", ya que la filial paga pocos o ningún impuesto en el país donde está establecida y los ingresos de financiación no tienen la obligación de retornar a Reino Unido para ser gravados.

"En este punto, la Comisión tiene dudas de que esta exención cumpla las reglas europeas de ayudas de Estado", señaló el Ejecutivo comunitario, y cuestionó también que esta excepción sea "consistente con el objetivo general de las reglas británicas de CFC".

"Las reglas contra la evasión fiscal no pueden ir contra su propio objetivo y tratar a una compañías mejor que a otras", dijo Vestager.

La Comisión aseguró que no pretende juzgar el derecho de Reino Unido a introducir estas reglas o determinar el nivel apropiado de impuestos, sino que su papel es "asegurar que los Estados miembros no dan a unas compañías mejor tratamiento que a otras" y no se dan ventajas selectivas.

La apertura de una investigación en profundidad no prejuzga el resultado de la misma y da a Reino Unido y a posibles terceras partes interesadas en el caso la oportunidad de aportar comentarios.

En la rueda de prensa diaria de la CE, el portavoz comunitario Alexander Winterstein rechazó estimar el monto que Reino Unido tendría que recuperar en el caso de que la investigación determine que el sistema fiscal viola la legislación europea.

Preguntado por si merece la pena investigar a Reino Unido, que podría salir de la Unión Europea antes de la conclusión del proceso, Winterstein subrayó que "mientras un Estado es miembro del mercado único permanece sujeto a las reglas de competencia europeas" y rechazó especular sobre lo que "ocurrirá" al final del proceso.