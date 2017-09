Dijsselbloem: el Eurogrupo es democrático pese a ser intergubernamental

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, defendió hoy que el grupo que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona es democrático y se basa en la cooperación entre los países de la UE que tienen la moneda única.

"No estoy de acuerdo en que la cooperación intergubernamental entre ministros no es democrática (...). No creo que el Eurogrupo por ser intergubernamental no sea democrático", dijo el también ministro de Finanzas en funciones holandés al término de la reunión del Eurogrupo celebrada en Tallin.

Dijsselbloem argumentó que los ministros rinden cuentas de lo que deciden a nivel europeo en sus respectivos parlamentos nacionales y defendió que el hecho de que sea intergubernamental permite impulsar la confianza y cooperación entre los países.

"El Eurogrupo ha funcionado muy bien en circunstancias muy difíciles (...). Sin confianza entre los países va a ser muy difícil progresar en los próximos años", afirmó.

El Eurogrupo, a diferencia de los consejos de ministros de otras áreas, es un órgano informal con funcionamiento intergubernamental, no comunitario, que ha sido criticado en el pasado por su falta de transparencia -sus deliberaciones nunca son públicas- y de rendición de cuentas en sus actividades.

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, se ha mostrado partidario de adoptar un enfoque comunitario.

"En mi opinión la democracia va de rendición de cuentas, lo que significa que tienes un Ejecutivo, un liderazgo, debate y que eres controlado. Y este no es el caso en el Eurogrupo", dijo.

En su opinión, la respuesta está en la propuesta lanzada por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para crear un ministro de Economía y Finanzas de la UE que asuma la vicepresidencia del Ejecutivo comunitario y la presidencia del Eurogrupo, "que sea controlado por el Parlamento Europeo".

El presidente del Eurogrupo informó de que los ministros de la eurozona abordaron hoy el modo de reducir su vulnerabilidad y mejorar su respuesta ante las crisis económicas, así como la necesidad de ser más rápidos en su recuperación posterior.

"Fuimos demasiado lentos al absorber los choques, no estábamos listos para ello ni desde el lado privado ni desde el público y la recuperación llevó mucho tiempo si se compara, por ejemplo, con Estados Unidos", dijo Dijsselbloem.