Dodge resucita la etiqueta Demon con un Challenger de 840 caballos

Dodge resucitó hoy la etiqueta Demon con la presentación en Nueva York del nuevo Dodge Challenger SRT Demon, según la marca del grupo Fiat Chrysler (FCA) el "muscle car" más potente producido en la historia con 840 caballos.

Dodge realizó la presentación del Demon en uno de los muelles del puerto de Nueva York con la ayuda del actor Vin Diesel, protagonista de la serie de películas "Fast & Furious".

La octava entrega de la serie, "The Fate of the Furious", que se acaba de estrenar, exhibe el Dodge Challenger SRT Demon presentado en la noche del martes en Manhattan.

Tim Kuniskis, director de Dodge, SRT, Chrysler y FIAT para FCA - Norteamérica, declaró durante la espectacular presentación del vehículo que "con el Demon nuestro objetivo fue fabricar un auto que logre 'tatuar' el logo Dodge en el subconsciente de los clientes, inclusive más allá de nuestros leales entusiastas".

"Para lograrlo, tuvimos que conseguir récords nunca antes alcanzados, hacer más de lo que se ha hecho antes, ir más allá incluso del legendario Hellcat. El resultado: 840 caballos de fuerza, un 'muscle car' como nunca antes ha sido visto", añadió.

El Demon utiliza un motor sobrealimentado de 6,2 litros HEMI Demon V8 que produce 840 caballos de potencia y 770 libras-pie de par motor, lo que le convierte en el 'muscle car' más potente que nunca ha existido.

El motor es también el V8 que más caballos ha producido en la historia.

La lista de récords del Demon es larga: el vehículo de producción más rápido en la distancia de un cuarto de milla al recorrer los 402 metros en 9,65 segundos alcanzando una velocidad de 140 millas por hora (225 kilómetros por hora).

Demon se convierte en el vehículo de producción más rápido del mundo al acelerar de 0 a 60 millas por hora (0 a 96'5 kilómetros por hora) en 2,3 segundos. También acelera de 0 a 30 millas por hora (0 a 48'2 kilómetros por hora) en 1 segundo.

Esta potencia y velocidad se traduce en que el Demon consigue la mayor fuerza g de aceleración alcanzada por un vehículo de producción: 1,8 g.

Para alcanzar los 840 caballos con básicamente el mismo motor del Dodge Challenger Hellcat, que produce 707 caballos, el fabricante ha instalado un sobrealimentador mayor de 2,7 litros que aumenta la presión a 14,5 libras por pulgada cuadrada (psi).

Pero Dodge también ha incorporado 25 nuevos componentes en el Demon en comparación al motor Hellcat, desde el sobrealimentador hasta los pistones y bielas hasta el sistema de inyección de combustible.

Además, el Demon es el primer vehículo de producción que legalmente puede circular por las calles de Estados Unidos diseñado para utilizar gasolina de 100 octanos.

Dodge señaló que sólo producirá una cantidad limitada de unidades del Demon al año, 3.000 en Estados Unidos y 3.000 en Canadá, a partir de este verano. El vehículo llegará a los concesionarios en el otoño.