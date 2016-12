Empresarios se reunirán en Bogotá en el Congreso Hispanoamericano de Negocios

Centenares de empresarios se reunirán en Bogotá del 14 al 15 de septiembre en el Congreso Hispanoamericano de Negocios (CHN) 2017 para compartir y crear oportunidades de negocio, informaron hoy los organizadores.

"La idea del congreso es crear sinergias y hacer networking a nivel hispanoamericano en las diferentes esferas empresariales" en áreas de salud, petróleo, turismo, comercio, cultura y finanzas, dijo a Efe la directora del encuentro en Colombia, Mejive Majjul.

El encuentro tiene como objetivo analizar, entender y proponer soluciones para los nuevos desafíos que enfrenta el mundo empresarial, agregó la información.

"Es un evento empresarial que consistirá en reunir al gremio empresarial latinoamericano en Bogotá para realizar un networking internacional en la que se generen oportunidades de negocios", aseguró por su parte la presidenta y fundadora del congreso, María Victoria Valencia.

La primera edición del encuentro se realizó en Houston reunió aproximadamente a 700 personas, donde se realizaron 32 conferencias.

"Este congreso viene de hace unos ocho años, aunque con otros nombres, de mi experiencia trabajando en España, Portugal, Estados Unidos y Canadá", explicó Valencia.

Según la directiva, la elección de Colombia como sede del segundo encuentro del CHN se da por el "importante momento político y social" que está viviendo el país.

"La importancia de este encuentro es posicionar y dar a conocer empresarios colombianos en la región, para generar negocios, ideas y poderlas exportar a Latinoamérica y Estados Unidos", precisó Valencia.

El CHM es patrocinado por la entidad chilena Competencia Gerencial, la Cámara de Empresarios Latinos de Houston, The Colombia-Texas Chamber of Commerce, The International Chamber of Business, MM Educations Center de Dallas, entre otras.