Empresas de Bolivia están aliviadas por no pagar el doble aguinaldo de Navidad

Las asociaciones empresariales de Bolivia se declararon hoy aliviadas por no tener que pagar este año el doble aguinaldo de Navidad y pidieron al Gobierno de Evo Morales anular el beneficio por los problemas que causa al sector cuando se vive una desaceleración del crecimiento económico.

Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que asesora a las asociaciones empresariales del oriente del país, dijo a Efe que la sensación de alivio refleja una paradoja porque el doble aguinaldo no se pagará debido a que hay una ralentización en las tasas de crecimiento.

Agregó que desde el año 2013 cuando se creó el doble aguinaldo los empresarios nunca estuvieron de acuerdo con que se les cargue ese costo adicional, ni con que se use el dato del Producto Interior Bruto para decidir si se paga o no ese beneficio dado que se trata de un promedio que no refleja la realidad de todas las empresas.

El Gobierno descartó el lunes el segundo aguinaldo navideño para este año para los trabajadores del Estado y del sector privado debido a que la economía creció solo un 3,94 % entre julio del 2016 y junio del 2017, cuando era necesario un desarrollo hasta un 4,5 %.

Además, el crecimiento en el primer semestre de 2017 llegó a 3,58 % y la previsión para fines del año es de 4 %.

Los empresarios destacaron que Bolivia necesita crecer al 6 % o al 7 % para abatir la pobreza del país, pero en los últimos años la tasa de crecimiento se ha desacelerado.

La declinación se verifica en el hecho de que Bolivia creció en un 6,8 % en 2013; 5,5 %, en 2014; 4,9 % en 2015 y un 4,3 %, en 2016.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, dijo en un comunicado que las cifras del bajo crecimiento deben verse como "una alerta" que convoca a todos los sectores a tomar decisiones para revertir esa tendencia.

"Estamos a tiempo, porque todavía tenemos reservas y el impulso suficiente, pero debemos tomar medidas que desaten procesos de inversión y crecimiento con equilibrio macroeconómico fiscal y externo", afirmó el dirigente empresarial.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, coincidió en que no pagar el segundo aguinaldo es un alivio para el sector privado, pero también es una llamada de atención para que reconozca que hay una desaceleración en la economía.

El Gobierno ha defendido la doble paga navideña como un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores que contribuyeron a los incrementos del Producto Interior Bruto (PIB).

En cambio, la oposición ha asociado el pago del beneficio económico a una supuesta intención política del Gobierno de Morales para ganar apoyo cuando hay votaciones populares a la vista, como los comicios generales previstos para el 2019.

El ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, ratificó hoy a los medios su confianza en que el país crecerá el próximo año a mayores tasas para permitir otra vez el pago del doble aguinaldo, como se hizo en 2013, 2014 y 2015.