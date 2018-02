Envejecimiento, cambio climático y cibersegurdad, los retos del Seguro

El envejecimiento de la población por la mayor esperanza de vida, el cambio climático y la amenaza que representan los ataques informáticos figuran como los mayores riesgos para el sector asegurador, que ha inaugurado hoy la XXV Semana del Seguro.

Hasta el próximo jueves, profesionales del sector analizan y debaten sobre el futuro de esta industria, sus retos y oportunidades, en un foro que ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido; el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros; y la presidenta de la patronal aseguradora, Unespa, Pilar González de Frutos.

En la jornada inaugural, el Foro de Alta Dirección Aseguradora ha reunido a directores generales y consejeros delegados de las principales compañías, que han coincidido en líneas generales sobre los desafíos a los que hay que hacer frente.

El envejecimiento de la población, los avances en la medicina y las terapias genéticas; el cambio climático, que ya es una realidad que se traduce en mayor frecuencia de catástrofes naturales; y la vulnerabilidad ante los ciberataques, son los tres vértices que han señalado los ponentes.

También se han referido a la necesidad de trabajar para y por el cliente, que demanda nuevos productos y al que no le basta con la oferta tradicional de las aseguradoras, así como a la transformación digital y a la necesidad de atraer talento de las generaciones más jóvenes.

El consejero delegado de Mapfre Iberia, José Manuel Inchausti, señaló, en una mesa redonda con directivos de otras compañías que se desarrolló mientras cocinaban, que los clientes "han interiorizado la idea de que se les tiene que atender por todos los canales", al tiempo que tienen muy presente la relación calidad precio.

Desde BBVA Seguros, su consejero delegado, Eugenio Yurrita, asegura que es imprescindible "sorprender" al cliente, pero también anticiparse a sus necesidades, en tanto que desde Axa, Jean Paul Rignault, que ha hecho suyos los argumentos de sus compañeros sobre el cambio climático y las catástrofes naturales, ha añadido la inestabilidad financiera y política y el impacto del "big data".

En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de Munich Re Iberia, Joachim Mate, que ha pintado un panorama muy inquietante en lo relativo a las consecuencias del cambio climático y la subida de las temperaturas en la última década y, sobre todo, en el último año.

El director de estrategia de la consultora Fjord, Luis Villa, ha puesto sobre la mesa el concepto de "audacia sana", que para el sector asegurador debería suponer aplicar los métodos de compañías como Apple, Google o Facebook, que se anticipan y marcan el camino.

Para ello, no basta con ofrecer nuevos canales de comercialización o de comunicación con los clientes a través de Internet y del móvil, sino crear nuevos productos para necesidades puntuales, como seguros para pequeños trayectos en bicicleta.

Hay que tener en cuenta, ha explicado, que la generación de "millenials" se queda fuera del mercado del seguro porque "no tiene coche, no tiene trabajo, no tiene casa en propiedad", pero eso no significa que no se les puedan ofrecer servicios y que en un futuro no vayan a necesitar seguros más convencionales.

Ese cambio de perspectiva, ha asegurado Luis Villa, servirá también para "atraer el talento" más joven, que ahora sólo tiene ojos para las grandes compañías tecnológicas.

Para contrarrestar en parte tanta insistencia sobre los profundos cambios que se prevén en el sector, la presidenta de la patronal aseguradora (Unespa), Pilar González de Frutos, ha ironizado sobre "un cambio que lleva produciéndose de forma continuada desde hace más de 300 años", y al que las aseguradoras han respondido siempre.

El seguro no aporta sólo "seguridad financiera", ha dicho, sino que es un indicador, ya que "cuando el seguro no crece es porque la propia sociedad no lo hace".

Entre los que han entrado de lleno en el día a día del sector en España, ha estado el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, que se ha referido al decreto que hace unos días aprobó el Gobierno sobre la posibilidad de retirar, a partir de 2025, fondos de planes de pensiones transcurridos diez años.

Garralda ha descartado que ello provoque una salida masiva de fondos, si bien cree que el de las pensiones es una de las áreas, junto con la de Salud, donde las aseguradoras tienen mayor potencial.