Eroski inicia una expansión moderada y condicionada por la prioridad de bajar la deuda

Eroski iniciará una expansión "moderada" en los próximos años con la apertura de tiendas propias y franquiciadas, que estará condicionada por la "prioridad" de reducir en 300 o 500 millones la actual deuda de 2.500 millones de euros en los próximos 4 años.

El presidente del Grupo Eroski, Agustín Markaide, ha difundido la estrategia futura de esta empresa en su intervención hoy en el ciclo de conferencias "Fórum Europa. Tribuna Euskadi", en Bilbao.

Según ha dicho, la ampliación de superficies comerciales consistirá en la apertura de 70 tiendas propias de tamaño mediano y pequeño en cuatro años en la zona norte, área que, según ha precisado, incluye a Baleares, Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Galicia.

En esas comunidades reside el 40 por ciento de la población española y se ha detectado un mayor poder adquisitivo, según ha explicado, y ha añadido que el índice de penetración de Eroski en esa zona es del 18 por ciento.

Además, también se prevé abrir entre 80 y 100 tiendas franquiciadas al año en el resto de España.

Esta operación de apertura de superficies se llevará a cabo a un ritmo de inversión del 2 por ciento sobre ventas. En este punto ha precisado que las marcas propias representan el 32 por ciento de las ventas.

La expansión comercial está condicionada por la deuda del grupo, cifrada en 2.500 millones de euros, que, aunque supone la mitad de la cantidad adeudada en 2009, "todavía es alta", según ha remarcado Markaida.

La intención es reducir esta cantidad en 300 o 500 millones en cuatro años.

También se ha referido a la reciente instalación de Mercadona en Euskadi y, tras reconocer que "un competidor siempre quita mercado", ha asegurado que, en este caso concreto, "ha quitado menos de lo que correspondería".

Ha explicado que la estrategia de Eroski en el mercado pasa por la "diferenciación", basada en ofertas de productos locales y frescos, así como en la "competitividad", a través de la mejora de precios y las "alianzas" con otras empresas.

Sobre la competencia que supone la venta a través de internet, el presidente del grupo Eroski ha apuntado que "habrá que seguir de cerca esa tendencia", pero ha puntualizado que no cree que afecte en el caso concreto de la alimentación.

"Otra cosa son los portales de internet que, aunque no ganen dinero con este tipo de venta, la ofrecen para fidelizar clientes para otros sectores", ha argumentado.

Respecto al modelo cooperativista que rige Eroski y la Corporación Mondragón a la que pertenece, ha recordado que la crisis económica "se plasmó de forma muy puntual" en un empresa del grupo -Fagor Electrodomésticos- y que en ese caso se puso en marcha "el mecanismo de solidaridad responsable".

Se ha referido también a la reclamación de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) para disponer de la misma fiscalidad que las cooperativas y tras expresar su conformidad con la solicitud, ha recordado que dicha fiscalidad está relacionada con la responsabilidad social.

Ha mantenido que hay que ver todo el conjunto y no solo "la parte más favorable".

También ha ratificado que Eroski "no tiene interés" en abrir los festivos y ha aclarado: "no nos oponemos que abran otros, principalmente el pequeño comercio, pero nosotros no".