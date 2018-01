España no renueva su contrato con la agencia de calificación S&P

El Gobierno de España ha decidido no renovar el acuerdo con la agencia de calificación S&P Global Ratings para la evaluación de la deuda soberana española, por lo que este año solo mantendrá contrato con la agencia canadiense DBRS, según indicó a Europa Press un portavoz del Ministerio de Economía.

"Consideramos que no es necesario trabajar con todas ellas, dado el clima de confianza que existe en la actualidad en la economía española a diferencia de otras épocas", indicaron desde el Ministerio, señalando que "se trata de contratos que se revisan anualmente" y recordando que el año pasado ya no se había contratado a Fitch y Moody's.

De hecho, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que es "normal" que España no hay renovado el acuerdo con la agencia de calificación. "El tema del rating es normal. Creo que estamos entrando en una fase de normalización de las relaciones del Tesoro español con los inversores internacionales. Todas las agencias de rating van a valorar la deuda española y de algún modo esto no es un tema de ahorro de costes, es que la deuda española es tan relevante que lógicamente no necesita pagar a ninguna agencia de rating", ha subrayado.

"Miren lo que pasa en países de nuestro entorno, en Alemania, en Francia, y la verdad es que no hay contratos del Tesoro con las agencias de rating", ha explicado De Guindos.

España sigue así la pauta de otros países respecto a las agencias de calificación, que seguirán ofreciendo sus notas sobre la deuda soberana española como "rating no solicitado", tal y como ha confirmado S&P Global.

"Seguiremos calificando a España porque creemos que contamos con acceso a suficiente información pública de calidad confiable para respaldar nuestro análisis y porque creemos que existe un significativo interés del mercado en este rating no solicitado", indicó S&P Global.

En este sentido, desde Economía indicaron que las agencias emiten su opinión sobre la deuda soberana, "aunque no estén contratadas a tal efecto", señalando que este no es el caso de bonos individualizados o emisiones concretas, razón por la que se mantiene el acuerdo con una de las cuatro agencias usadas como referencia válida por el Banco Central Europeo (BCE).

De hecho, la agencia Fitch publicó el pasado viernes su evaluación del rating a largo plazo de España, que elevó hasta 'A-' con perspectiva 'estable' desde 'BBB+', situándolo así a su nivel más alto desde 2012.

Por su parte, S&P Global Ratings, que asigna a la deuda soberana de España una calificación 'BBB+' con perspectiva positiva, tiene previsto evaluar este año por primera vez la nota española el próximo 23 de marzo y realizará una segunda valoración el 21 de septiembre.

En el caso de Moody's, con una nota 'Baa2/Estable', la primera revisión del rating español tendrá lugar el próximo 13 de abril y la segunda el próximo 5 de octubre, mientras que DBRS, la única agencia con contrato en vigor, que asigna a la deuda española una nota 'A baja' estable, las fechas previstas son el 6 de abril y el 28 de septiembre de 2018.

