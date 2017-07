Expertos proponen reducir drásticamente la burocracia para recibir fondos de la UE

Un grupo de alto nivel formado por expertos europeos propone simplificar drásticamente los trámites para acceder a la financiación europea, con vistas al periodo presupuestario posterior a 2020, según un informe presentado hoy.

El Grupo de Alto Nivel sobre Simplificación dio a conocer sus recomendaciones, que plantean asimismo recurrir más a los controles nacionales para comprobar los errores en el gasto y evitar duplicar esfuerzos a nivel comunitario.

Los expertos indican que las numerosas normas existentes complican la gestión de los fondos por parte de las autoridades locales y hacen difícil a las empresas obtener financiación.

Por ello, piden la armonización de las normas en los distintos procedimientos y fondos europeos y un marco más sencillo para los países y regiones, siempre que cumplan con unos criterios básicos, empezando por tener sistemas de control de confianza y participar en la cofinanciación.

Según el grupo, la armonización debería aplicarse en particular a las ayudas estatales, la contratación pública y los métodos para reembolsar gastos, lo que facilitaría a los beneficiarios recurrir a diferentes fuentes de financiación para el mismo proyecto.

El informe se enmarca en el debate sobre el futuro de las finanzas de la UE que la Comisión abrió el pasado junio.

El comisario de Presupuesto, Günther Oettinger, señaló en rueda de prensa que hay que ver la manera de combinar los diferentes programas e instrumentos de financiación, por ejemplo los fondos de cohesión, el programa Horizonte 2020 y el programa COSME dirigido a pymes, que persiguen muchas veces los mismos objetivos pero que implican condiciones que no son coherentes unas con otras.

El presupuesto de la Unión, señaló el comisario, "está disminuyendo", por lo que la UE debe "aprovechar al máximo cada euro" que se gasta y que "reglas más sencillas contribuyen a mejorar el gasto".

Tener normas más fáciles, según indicó por su parte la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, ayudará "cometer menos errores" y lograr "mejores resultados".

El próximo paso tras el informe de hoy, dijo la comisaria, será informar a los países de las recomendaciones y pedirles que no reemplacen las normas que sean suprimidas a nivel europeas, por otras nacionales.

La Comisión puso en marcha en 2015 un grupo de alto nivel encargado de detectar las complejidades de las que se puede prescindir en la política de cohesión, de cara a la revisión del marco financiero plurianual 2014-2020.

En el grupo participan doce miembros que representan a las autoridades nacionales y regionales y al sector privado.

El presidente del Grupo de Alto Nivel, Siim Kallas, excomisario de la CE, opinó en rueda de prensa que simplificar el acceso a los fondos de cohesión y su utilización contribuirá "a acercar la UE a los ciudadanos".

Oettinger descartó, por otra parte, la idea de que la UE vincule la participación en la futura fiscalía europea contra el fraude, que perseguirá los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, a la recepción de ciertos fondos europeos.

De momento 20 países, España entre ellos, quieren participar en esa iniciativa.

"Decir si no participas en la fiscalía europea contra el fraude no vas a recibir fondos no es una solución ideal", opinó el comisario.